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إمكانيات بيدرو أكوستا "مخيفة"، وفقًا لرئيس طاقمه بعد انتصاره الأول

بول تريفاثان يشرح سمات "البطل العظيم" التي أظهرها دراجه في جائزة النمسا الكبرى.

منشور:
بيدرو أكوستا، ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ

بيدرو أكوستا، ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

قال بول تريفاثان، رئيس طاقم بيدرو أكوستا في "كاي تي ام"، إن دراجه لا يزال قادرًا على التطور بعد تحقيقه أول انتصار له في الموتو جي بي يوم الأحد، لكنه لا يجرؤ حتى على التفكير في حجم الإمكانيات التي لم يستغلها بعد.

كان الانتصار مؤثرًا عاطفيًا بالنسبة إلى تريفاثان وأكوستا، الذي وصف النيوزيلندي بأنه بمثابة أب له في أعقاب انتصاره في سبيلبرغ.

ويعمل الاثنان معًا منذ انتقال أكوستا إلى الفريق المصنعي في عام 2025، بعدما تحملا تراجعًا كبيرًا في بداية الموسم الأوروبي العام الماضي، ومحاولات من أكوستا لمغادرة الفريق، والمشكلات المالية المزعزعة لاستقرار "كاي تي ام".

ومن المؤكد أن تجاوز بعض تلك الأزمات السابقة ساهم في زيادة قوة مشاعر تريفاثان عندما أُجريت معه مقابلة عقب مراسم التتويج.

وعندما سُئل عن هامش التطور الذي يمكن أن يحققه أكوستا بعد انتصاره المنتظر منذ فترة طويلة، قال تريفاثان إن السؤال أخافه.

ورد رئيس طاقم "كاي تي ام"، الذي عمل مع أمثال ميغيل أوليفيرا وميكا كاليو وبول إسبارغارو، قائلًا: "إنه سؤال مخيف. لأنني في الوقت الحالي لا أستطيع أن أخبرك، كما تعلم".

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وأضاف: "الطريقة التي يتعلم بها هذا الشاب، والطريقة التي يتكيف بها... أعني أنه حصل على شهر كامل من الراحة في الصيف، ثم عاد من جديد بمستوى آخر، كما تعلم؟ إنه قادر على وضع شيء ما في عقله الباطن يجلب شيئًا جديدًا إلى اللعبة".

وتابع: "لقد رأيت دراجين عظماء يفعلون ذلك، لكنهم عادة ما يحتاجون إلى فصل الشتاء، كما تعلم ما أقصد؟ لكن أن يقوم بإعادة ضبط نفسه بهذه الطريقة خلال الصيف، ثم يعود ويقود ويدفعنا بالطريقة التي دفعنا بها لجعل الأمور أفضل، أعني، إنه أمر لا يُصدق. لذلك، نعم، لا أستطيع الإجابة عن سؤالك، لكنني أقول لك إنه لا يزال يسير في هذا الاتجاه".

وكان هناك جانب آخر ساهم في زيادة المشاعر القوية بعد السباق، وهو أن أكوستا تعرض للسقوط في كل من السباق القصير يوم السبت وحصة الإحماء الصباحية.

وعندما سُئل تريفاثان عن كيفية تمكن أكوستا من استعادة توازنه بعد السباق القصير، في ظل حمله ثقل التوقعات على أرض "كاي تي ام" وبين جماهيرها، ومع إدراكه أن فرص هزيمة "دوكاتي" و"أبريليا" نادرة، واصل الرجل القادم من دنيدن إشادته بدراجه.

حيث قال: "نعم، أعني، إنه سؤال جيد ومن الصعب جدًا جدًا الإجابة عنه. لقد كنا سريعين طوال عطلة نهاية الأسبوع. كان ذلك واضحًا منذ اللحظة التي نزل فيها إلى الحلبة".

وأكمل: "تطرح الأسئلة بعد ما حدث بالأمس: هل كنت واثقًا أكثر من اللازم؟ هل كانت الأعصاب؟ هل كان السبب أننا في بلدنا؟. كل هذه الأمور تخطر في بالك وعليك أن تتحدث عنها. لكنني أعتقد أننا تمكنا بالفعل من فهم ما حدث بالأمس. كان غاضبًا جدًا من نفسه. شيء صغير بهذه السرعات يحدث فرقًا كبيرًا. ولم يكن من الصعب التعامل معه هذا الأسبوع".

وأردف: "كان منزعجًا لنحو ساعة أمس، لكنه كان غاضبًا من نفسه. أول شيء قاله لنا كان: هذا خطئي. لكن، كما تعلم، يتمتع أولئك الأبطال العظماء بطريقة جميلة في وضع الأمور خلف ظهورهم. لذلك كانت عطلة نهاية أسبوع عاطفية وصعبة. كما أن تعرضه للسقوط في حصة الإحماء لم يساعد أيضًا! لكنه بطريقة ما تمكن من وضع ذلك خلفه أيضًا. لكن نعم، ما طلبت منه أن يفعله اليوم، فعله. لذلك أنا متحمس جدًا للطريقة التي قاد بها".

ويحمل فوز أكوستا في سباقه مع الزمن لتحقيق انتصار في سباق الجائزة الكبرى قبل إنهاء ارتباطه الطويل بـ"كاي تي ام" والانتقال إلى "دوكاتي" في الموسم المقبل مشاعر إضافية بالنسبة إلى تريفاثان.

ويرجع ذلك إلى أنه من المتوقع أيضًا أن تنتهي مهمته كرئيس للطاقم بعد موسم 2026، إذ يُعتقد أنه سيتولى دورًا مختلفًا داخل "كاي تي ام" في العام المقبل.

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