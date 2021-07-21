إلغاء جولة تايلاند للموتو جي بي

أُعلن مطلع الشهر الجاري عن إلغاء جولة فيليب آيلاند للموتو جي بي في أستراليا هذا العام، وتمّ تعويضها فورًا بسباقٍ ثانٍ على حلبة بورتيماو البرتغاليّة بين 5 و7 نوفمبر، بينما أدّت تعديلات الروزنامة إلى تغيير موعد جائزة ماليزيا الكبرى لتُقام بعد أسبوع من جائزة تايلاند.

لكن مع تأكيد إلغاء جولة تايلاند، المُجدولة بين 15 و17 أكتوبر، فقد أكّد القائمون على البطولة عملهم على تقييم الخيارات المتاحة على أن يتمّ نشر الروزنامة المعدّلة "في القريب العاجل".

وجاء في بيانٍ من قبل الموتو جي بي: "تأسف فيم، وإيرتا ودورنا سبورتس للإعلان عن إلغاء جائزة تايلاند الكبرى. بالرغم من الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف، فإنّ وباء كورونا المتواصل والقيود الناتجة عنه تسبّبا في إلغاء الحدث".

وأدّى إلغاء السباق إلى فتح فجوة بثلاثة أسابيع في الروزنامة بين جائزة الولايات المتّحدة الكبرى وجائزة ماليزيا.

وقد تسعى الموتو جي بي إلى إقامة جولة مزدوجة أخرى بعد جولتَي قطر الافتتاحيّتين، وجولتَي النمسا إثر العطلة الصيفيّة.

كما قد تبقى الجولة الأرجنتينيّة من دون موعدٍ بعد تأجيلها الأوذلي، لكن يبدو من المرجّح أن يتمّ إلغاؤها.

وتمّ حتّى الآن إلغاء كلٍ من جولات فنلندا، واليابان، وأستراليا وتايلاند رسميًا حتّى الآن ضمن روزنامة 2021.