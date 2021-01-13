إلغاء تجارب سيبانغ في الـ"موتو جي بي" بسبب تداعيات جائحة كورونا

موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة قطر الكبرى
25 مارس
الحدث التالي خلال
70 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
08 أبريل
الحدث التالي خلال
84 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
15 أبريل
الحدث التالي خلال
91 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إسبانيا الكبرى
29 أبريل
الحدث التالي خلال
105 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
13 مايو
الحدث التالي خلال
119 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إيطاليا الكبرى
27 مايو
الحدث التالي خلال
133 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
03 يونيو
الحدث التالي خلال
140 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
17 يونيو
الحدث التالي خلال
154 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
24 يونيو
الحدث التالي خلال
161 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
08 يوليو
الحدث التالي خلال
175 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
12 أغسطس
الحدث التالي خلال
210 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
224 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
238 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
16 سبتمبر
الحدث التالي خلال
245 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
259 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة تايلاند الكبرى
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
266 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
280 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
287 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
11 نوفمبر
الحدث التالي خلال
301 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / أخبار عاجلة

إلغاء تجارب سيبانغ في الـ"موتو جي بي" بسبب تداعيات جائحة كورونا

المشاركات
التعليقات
إلغاء تجارب سيبانغ في الـ"موتو جي بي" بسبب تداعيات جائحة كورونا

تمّ إلغاء التجارب الشتوية الافتتاحية لبطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" لموسم 2021، والتي كان من المقرر إقامتها في ماليزيا الشهر المُقبل، وذلك إثر تداعيات جائحة كورونا.

كان من المقرر أن تُجري "الموتو جي بي" تجاربها الاعتيادية المكوّنة من فترتين بثلاثة أيام لكل منهما في ماليزيا على حلبة سيبانغ في 19 - 21 فبراير/شباط وفي قطر على حلبة لوسيل في 10 - 12 مارس/أذار.

وقد أورد لكم موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقت سابق من الشهر الجاري بأنّ البطولة تعمل مع السلطات الماليزية لتحفيف قيود مواجهة فيروس كورونا على دخول البادوك إلى البلد من أجل التجارب.

اقرأ أيضاً:

وبالرُغم من تصاعد معدّل انتشار الفيروس في أوروبا بشكل كبير، بدت كل الأمور في طريقها لإقامة تجارب سيبانغ.

مع ذلك، أحاطت الشكوك بذلك بعد إعلان حالة الطوارئ في ماليزيا بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

والآن أكّدت "الموتو جي بي" إلغاء التجارب، على الرُغم من أنّ تجارب قطر ما تزال في موعدها، كما أنّه لا توجد معلومات بعد حول ما إذا سيتم تعويض تجارب سيبانغ.

وجاء في بيانٍ من الموتو جي بي بخصوص هذا الشأن: "يأسف الاتحاد الدولي للدراجات النارية والرابطة الدولية لفرق سباقات الطرق ودورنا سبورتس بأن يعلنوا عن إلغاء كل من التجارب الاستعراضية والتجارب الشتوية الرسمية في سيبانغ".

وأضاف البيان: "استمرار جائحة كورونا وتداعياتها من إغلاقات وتعقيدات قد أوجبت علينا إلغاء كلا الحدثين، واللذين كان من المقرر إقامتهما على حلبة سيبانغ الدولية في ماليزيا في فبراير/شباط".

وأكمل: "تجارب قطر، التي من المقرر حاليًا إقامتها على حلبة لوسيل الدولية في الفترة من 10 إلى 12 مارس/أذار ما تزال مؤكدة وأيّة تحديثات إضافية أو تغييرات سيتم الإعلان عنها فور إتاحتها".

اقرأ أيضاً:

جديرٌ بالذكر أنّ البطولة قد أعلنت على روزنامة من 20 سباقًا لموسم 2021، حيث من المخطط أن ينطلق الموسم في 28 مارس/أذار في قطر وينتهي في نوفمبر/تشرين الثاني في فالنسيا.

دوفيزيوزو "الغاضب" يكشف السبب الحقيقي وراء خروجه من دوكاتي

المقال السابق

دوفيزيوزو "الغاضب" يكشف السبب الحقيقي وراء خروجه من دوكاتي
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي

الأكثر شعبية اليوم

وولف: هاميلتون يعي أنه "ليس مركز الكون"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: هاميلتون يعي أنه "ليس مركز الكون"

ريد بُل لن تتخلى بسهولة عن خدمات غاسلي مع فريق ألفا تاوري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل لن تتخلى بسهولة عن خدمات غاسلي مع فريق ألفا تاوري

إلغاء تجارب سيبانغ في الـ"موتو جي بي" بسبب تداعيات جائحة كورونا
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

إلغاء تجارب سيبانغ في الـ"موتو جي بي" بسبب تداعيات جائحة كورونا

فيتيل: على ميك شوماخر أن "يجد طريقه" في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: على ميك شوماخر أن "يجد طريقه" في الفورمولا واحد

عاجل: سيريل أبيتبول يغادر صفوف رينو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

عاجل: سيريل أبيتبول يغادر صفوف رينو

تطوّر القابض على المقود على مرّ تاريخ الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تطوّر القابض على المقود على مرّ تاريخ الفورمولا واحد

داكار 2021: بينافيديس يفوز بالمرحلة التاسعة وكورنيخو يوسّع صدارته عقب انسحاب برايس
رالي داكار رالي داكار / تقرير المرحلة

داكار 2021: بينافيديس يفوز بالمرحلة التاسعة وكورنيخو يوسّع صدارته عقب انسحاب برايس

داكار 2021: بيترانسيل يفوز بالمرحلة التاسعة والمشاكل تضرب منافسيه
رالي داكار رالي داكار / تقرير المرحلة

داكار 2021: بيترانسيل يفوز بالمرحلة التاسعة والمشاكل تضرب منافسيه

أحدث الأخبار

إلغاء تجارب سيبانغ في الـ"موتو جي بي" بسبب تداعيات جائحة كورونا
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

إلغاء تجارب سيبانغ في الـ"موتو جي بي" بسبب تداعيات جائحة كورونا

دوفيزيوزو "الغاضب" يكشف السبب الحقيقي وراء خروجه من دوكاتي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

دوفيزيوزو "الغاضب" يكشف السبب الحقيقي وراء خروجه من دوكاتي

سوزوكي "مصدومة" بمغادرة بريفيو
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

سوزوكي "مصدومة" بمغادرة بريفيو

ياماها: روسي سيبقى مهمًا في تطوير درّاجة ياماها لموسم 2021
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

ياماها: روسي سيبقى مهمًا في تطوير درّاجة ياماها لموسم 2021

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريد بُل لن تتخلى بسهولة عن خدمات غاسلي مع فريق ألفا تاوري

2
رالي داكار

داكار 2021: بينافيديس يفوز بالمرحلة التاسعة وكورنيخو يوسّع صدارته عقب انسحاب برايس

21س
3
فورمولا 1

عاجل: سيريل أبيتبول يغادر صفوف رينو

4
فورمولا 1

وولف: هاميلتون يعي أنه "ليس مركز الكون"

5
فورمولا 1

ساينز يتوقع أن تصبح مكلارين "قوةً ضاربة" في الفورمولا واحد

23س

أحدث الأخبار

إلغاء تجارب سيبانغ في الـ"موتو جي بي" بسبب تداعيات جائحة كورونا
موتو جي بي

إلغاء تجارب سيبانغ في الـ"موتو جي بي" بسبب تداعيات جائحة كورونا

دوفيزيوزو "الغاضب" يكشف السبب الحقيقي وراء خروجه من دوكاتي
موتو جي بي

دوفيزيوزو "الغاضب" يكشف السبب الحقيقي وراء خروجه من دوكاتي

سوزوكي "مصدومة" بمغادرة بريفيو
موتو جي بي

سوزوكي "مصدومة" بمغادرة بريفيو

ياماها: روسي سيبقى مهمًا في تطوير درّاجة ياماها لموسم 2021
موتو جي بي

ياماها: روسي سيبقى مهمًا في تطوير درّاجة ياماها لموسم 2021

الموتو جي بي تعمل على إقامة تجارب سيبانغ من دون حجر صحي
موتو جي بي

الموتو جي بي تعمل على إقامة تجارب سيبانغ من دون حجر صحي

أحدث ملفات الفيديو

موتو جي بي: أهم مجريات جائزة البرتغال الكبرى 01:30
موتو جي بي
25-11-2020

موتو جي بي: أهم مجريات جائزة البرتغال الكبرى

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق البرتغال 00:38
موتو جي بي
25-11-2020

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق البرتغال

موتو جي بي: أهم مجريات سباق جائزة أوروبا الكبرى 2020 02:04
موتو جي بي
10-11-2020

موتو جي بي: أهم مجريات سباق جائزة أوروبا الكبرى 2020

موتو جي بي: شبكة انطلاق جائزة أوروبا الكبرى 00:38
موتو جي بي
09-11-2020

موتو جي بي: شبكة انطلاق جائزة أوروبا الكبرى

موتو جي بي: أهم مجريات سباق آراغون 2020 01:59
موتو جي بي
20-10-2020

موتو جي بي: أهم مجريات سباق آراغون 2020

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.