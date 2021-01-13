إلغاء تجارب سيبانغ في الـ"موتو جي بي" بسبب تداعيات جائحة كورونا

كان من المقرر أن تُجري "الموتو جي بي" تجاربها الاعتيادية المكوّنة من فترتين بثلاثة أيام لكل منهما في ماليزيا على حلبة سيبانغ في 19 - 21 فبراير/شباط وفي قطر على حلبة لوسيل في 10 - 12 مارس/أذار.

وقد أورد لكم موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقت سابق من الشهر الجاري بأنّ البطولة تعمل مع السلطات الماليزية لتحفيف قيود مواجهة فيروس كورونا على دخول البادوك إلى البلد من أجل التجارب.

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وبالرُغم من تصاعد معدّل انتشار الفيروس في أوروبا بشكل كبير، بدت كل الأمور في طريقها لإقامة تجارب سيبانغ.

مع ذلك، أحاطت الشكوك بذلك بعد إعلان حالة الطوارئ في ماليزيا بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

والآن أكّدت "الموتو جي بي" إلغاء التجارب، على الرُغم من أنّ تجارب قطر ما تزال في موعدها، كما أنّه لا توجد معلومات بعد حول ما إذا سيتم تعويض تجارب سيبانغ.

وجاء في بيانٍ من الموتو جي بي بخصوص هذا الشأن: "يأسف الاتحاد الدولي للدراجات النارية والرابطة الدولية لفرق سباقات الطرق ودورنا سبورتس بأن يعلنوا عن إلغاء كل من التجارب الاستعراضية والتجارب الشتوية الرسمية في سيبانغ".

وأضاف البيان: "استمرار جائحة كورونا وتداعياتها من إغلاقات وتعقيدات قد أوجبت علينا إلغاء كلا الحدثين، واللذين كان من المقرر إقامتهما على حلبة سيبانغ الدولية في ماليزيا في فبراير/شباط".

وأكمل: "تجارب قطر، التي من المقرر حاليًا إقامتها على حلبة لوسيل الدولية في الفترة من 10 إلى 12 مارس/أذار ما تزال مؤكدة وأيّة تحديثات إضافية أو تغييرات سيتم الإعلان عنها فور إتاحتها".

جديرٌ بالذكر أنّ البطولة قد أعلنت على روزنامة من 20 سباقًا لموسم 2021، حيث من المخطط أن ينطلق الموسم في 28 مارس/أذار في قطر وينتهي في نوفمبر/تشرين الثاني في فالنسيا.