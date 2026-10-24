موتو جي بي جائزة أستراليا الكبرى

إعلان عدم أهلية مارتن للمشاركة في جائزة أستراليا الكبرى بعد تعرضه لكسر في السباق القصير

تُمثّل هذه ضربة قاسية لآمال مارتن في المنافسة على اللقب، وذلك بعدما تسببت إصابة في الساعد في استبعاده من سباق الجائزة الكبرى على حلبة فيليب آيلاند.

منشور: 24-10-2026

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خورخي مارتن، أبريليا

الصورة من قبل: ويليام ويست

سيغيب خورخي مارتن، المنافس على لقب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، عن جائزة أستراليا الكبرى يوم الأحد، بعدما تعرّض لكسر في الساعد إثر حادث عالي السرعة خلال السباق القصير.

وفي بيان صدر بعد أقل من ساعتين على نهاية السباق القصير، كشفت أبريليا أن الدرّاج الإسباني تعرّض لكسر في عظم الكعبرة، وهو أحد العظمين المكوّنين للساعد. كما أشارت الفحوصات الأولية إلى اشتباه بوجود كسر في الطرف البعيد من عظم الزند، وهو العظم الآخر في الساعد، بالقرب من المعصم.

وبينما لا تزال هناك حاجة إلى إجراء فحوصات إضافية لتحديد مدى الإصابة بالكامل، أُعلن بالفعل عدم أهلية مارتن للمشاركة في سباق الجائزة الكبرى يوم الأحد، في ضربة قاسية لآماله في المنافسة على اللقب.

وجاء في بيان الفريق: "نُقل خورخي مارتن إلى المركز الطبي في الحلبة عقب تعرضه للحادث".

وأضاف البيان: "كشفت صور الأشعة السينية عن كسر في عظم الكعبرة، مع الاشتباه بوجود كسر في الطرف البعيد من عظم الزند".

وتابع: "سيخضع مارتن لفحوصات إضافية من أجل التوصل إلى تقييم نهائي لحالته. وقد أُعلن عدم أهليته للمشاركة في سباق الغد".

وكان مارتن يخوض معركة مثيرة مع مارك ماركيز درّاج دوكاتي على الفوز بالسباق القصير الذي أقيم يوم السبت على حلبة فيليب آيلاند، عندما تعرّض للحادث في اللفة الثامنة بعدما كان يحتل المركز الثاني.

وأظهرت الإعادة انزلاقه إلى المنطقة الحصوية بسرعة بلغت 180 كيلومترًا في الساعة، قبل نقله على نقالة إلى المركز الطبي لإجراء الفحوصات اللازمة.

ومع نجاح ماركيز في الفوز بالسباق، انتقل مارتن من صدارة البطولة بفارق نقطتين إلى التأخر بفارق 10 نقاط عن منافسه درّاج دوكاتي، في تحوّل بلغ 12 نقطة ضد مصلحته.

وكان مارتن قد انطلق بصورة رائعة من المركز الرابع على شبكة الانطلاق، ليتقدم مباشرة خلف منافسه على اللقب، بل وتمكن من تجاوزه وانتزاع الصدارة في اللفة الثالثة.

لكنه ارتكب خطأ بعد لفتين، ليتراجع إلى المركز الثاني، قبل أن يواصل الدرّاجان تبادل المراكز إلى أن تعرّض مارتن للحادث قبل ست لفات من النهاية.

ومع انسحاب الدرّاج الإسباني، أصبح زميله ماركو بيزيكي أفضل ممثلي أبريليا في السباق، بعدما أنهى المنافسات في المركز الرابع.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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إعلان عدم أهلية مارتن للمشاركة في جائزة أستراليا الكبرى بعد تعرضه لكسر في السباق القصير



موتو جي بي



MGP موتو جي بي



جائزة أستراليا الكبرى



إعلان عدم أهلية مارتن للمشاركة في جائزة أستراليا الكبرى بعد تعرضه لكسر في السباق القصير





موتو جي بي: ماركيز يفوز بالسباق القصير وينتزع صدارة الترتيب ومارتن يتعرّض لحادث



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