إصابة ماركيز بارتجاج دماغي في حادثه في إندونيسيا

تعرّض ماركيز لحادث مروّعٍ على سرعة عالية في المنعطف السابع قرب نهاية حصّة التحمية صباح الأحد.

وسقط بطل العالم ستّ مرّات بقوّة على جانبه الأيسر وتلقّى صدمة في رأسه. وكان من الواضح أنّ الإسباني بدا مشتّتًا عندما وقف على قدميه على المنطقة الحصويّة بجانب درّاجته.

وتمّ نقله إثر ذلك إلى المستشفى المحلي بالحوامة من أجل إجراء فحوصات احترازيّة وهو ما وضع مشاركته في السباق محلّ شك.

وأعلنت إدارة السباق إثر ذلك عدم السماح له بالمشاركة بالنظر إلى تعرّضه لارتجاجٍ في المخ..

وقال ألبرتو بويغ مدير فريق هوندا: "عانى من ارتجاج وهو يشعر بالدوار، إنّه بخير، لكنّ دفعه للتسابق ليس بالأمر الذكي، أفضل ما يُمكن فعله هو الهدوء مع هذا النوع من الإصابات".

وأضاف: "قرّرنا رفقة الأطبّاء أنّه عليه عدم المشاركة".