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موتو جي بي / أخبار عاجلة

إصابة فالنتينو روسي بفيروس كورونا وغيابه عن جولة أراغون

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إصابة فالنتينو روسي بفيروس كورونا وغيابه عن جولة أراغون
من قبل:
, رئيس التحرير

سيغيب الدرّاج المخضرم فالنتينو روسي عن مجريات جائزة أراغون الكبرى نهاية الأسبوع الجاري عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليكون بذلك الدرّاج الأوّل ضمن الفئة العليا الذي يُصاب بالفيروس هذا العام.

فرضت بطولة العالم للدرّاجات النارية "موتو جي بي" قيودًا صارمة من أجل الحدّ من انتشار الفيروس، على الرغم من تسجيل بعض الحالات من قبل الأشخاص الموجودين في البادوك – بالإضافة إلى إصابة درّاج الـ "موتو 2" خورخيه مارتن الذي اضطر إلى الغياب عن جولة ميزانو المزدوجة الشهر الماضي.

وأكّد الدكتور على حسابه الخاص على إنستاغرام بأنه استيقظ وهو يشعر بوعكةٍ صحية في أراغون حيث خضع لاختبار "كوفيد-19" إذ جاءت النتيجة سلبية في المرّة الأولى، قبل أن يُجري فحصًا ثانيًا ظهرت نتيجته إيجابية، حيث سيغيب درّاج ياماها عن جولة أراغون التي تنطلق يوم غدٍ الجمعة.

وقام روسي بعزل نفسه منذ وصوله إلى أراغون حيث كتب "للأسف استيقظت هذا الصباح ولم أكن أشعر بحالةٍ جيدة. كانت عظام جسدي تؤلمني مع إصابتي بالحمى، لذلك اتصلت فورًا بالطبيب الذي أجرى الفحص مرتين".

وأضاف "كانت نتيجة الاختبار الأوّل السريع سلبية، تمامًا مثل الاختبار الذي خضعتُ له يوم الثلاثاء. ولكن نتيجة الاختبار الثاني كانت إيجابية. أشعر بخيبة أمل كبيرة كوني سأغيب عن جولة أراغون".

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وتابع قائلاً "أودّ الحفاظ على تفاؤلي وثقتي، ولكني أتوقّع بأني سأغيب كذلك عن الجولة الثانية في أراغون. أنا حزينٌ وغاضب كوني بذلتُ قصارى جهدي من أجل الالتزام بالبروتوكالات المتبعة. على أيّ حال، هذا ما حدث إذ ليس بإمكاني تغيير الوضع".

واختتم "سأتابع الآن الإرشادات الطبية وآمل فقط أن تتحسن حالتي قريبًا".

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الكاتب خضر الراوي

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