إسبانيا آخر ضحايا التأجيلات في الموتو جي بي بسبب تفشّي وباء كورونا

أصبحت أوروبا الآن بؤرة تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"، ما دفع الفورمولا واحد مؤخّرًا إلى تأجيل جائزتي هولندا وإسبانيا، وإلغاء جولة موناكو بالكامل.

وقد تمّ إلغاء الجولة الافتتاحية للموتو جي بي التي كان من المقرر إقامتها في قطر، مع تأجيل جولات تايلاند، أوستن والأرجنتين التالية إلى وقت لاحق من العام بسبب تفاقم الأوضاع عالميًا.

وكان من المأمول أن يمثّل سباق خيرير في 3 مايو/أيار الانطلاقة الرسمية لموسم 2020 في الموتو جي بي، لكن ذلك الأمل ذهب الآن أدراج الرياح بعد إعلان شركة دورنا المروّجة والاتّحاد الدولي للدرّاجات النارية "فيم" صباح اليوم الخميس تأجيل ذلك السباق.

مع ذلك، لن يتم الإعلان عن موعد بديل لجائزة إسبانيا حتّى يتحسّن الوضع وتبدو الأمور أكثر وضوحًا فيما يتعلّق بتفشّي ذلك الوباء.

وجاء في البيان الذي أصدره الكيان الحاكم في هذا الشأن: "تأسف فيم وإيرتا ودورنا سبورتس أن يعلنوا تأجيل جائزة إسبانيا الكبرى، والتي كان من المقرر إقامتها على حلبة خيريز من 1 إلى 3 مايو/أيار. حيث كان لزامًا علينا القيام بذلك في ظلّ تفشّي وباء كورونا".

وأضاف: "في ظل التفاقم المستمر للوضع، فلن يتمّ تأكيد موعد جديد لجائزة إسبانيا حتى يصبح الوضع أكثر وضوحًا فيما يتعلّق بمتى سيكون ممكنًا إقامة الحدث. كما سيتمّ نشر روزنامة محدّثة بمجرّد أن يكون ذلك متاحًا".

هذا ومن المتوقّع أن يتمّ كذلك تأجيل جولتي فرنسا وإيطاليا في لومان وموغيللو، حيث من المتوقّع اتّخاذ قرار بشأن الأولى في بداية شهر أبريل/نيسان المُقبل، وفقًا لمروّجي جائزة فرنسا.

ويعني تأجل جولة خيريز كذلك أنّ تجارب ما قبل الموسم الأخيرة والجولة الافتتاحية لموسم 2020 في الموتو إي لن يتمّ إقامتهما.

وقد سبق وصرّحت دورنا المروّجة بأنّها تأمُل أن تكون قادرة على إقامة السباقات الـ 19 الباقية بعد إلغاء جولة قطر، حيث جاء على الروزنامة المعدّلة الأخيرة ثمانية سباقات في 10 أسابيع، في الوقت الذي لا ينتهي فيه الموسم الآن حتّى 29 نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل في فالنسيا.

مع ذلك، فلم تستبعد دورنا وفيم إطالة الموسم إذا كان ذلك ضروريًا، كما أن هنالك انفتاح على فكرة إقامة سباقين في نهاية أسبوع واحدة وإقامة سباقات بدون جمهور.