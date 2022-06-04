إسبارغارو يُطيح بانيايا بفارق 0.031 ثانية وينطلق أوّلًا في برشلونة

بالرغم من أنّه لم يكن من بين أبرز المرشّحين بالدخول إلى هذه التصفيات، إلّا أنّ فابيو كوارتارارو قدّم أداءً قويًا خلال محاولته الأولى مُسجّلًا 1:39.055 دقيقة.

لكنّ المنافسة كانت على أشدّها في ظلّ تواجد غريمه اللدود فرانشيسكو بانيايا في المركز الثاني خلفه بفارق 0.010 ثانية.

وعاد الجميع في الدقائق الأخيرة لخوض اللفّات الختاميّة الحاسمة، ولم يُضع بانيايا الكثير من الوقت وسرعان ما قفز إلى الصدارة كاسرًا حاجز الـ 1:39 دقيقة بعد تسجيله لـ 1:38.787 دقيقة، وبقي حينها بانتظار البقيّة.

وبشكلٍ مفاجئ وبالرغم من تأخّره في المقطع الأوسط، إلّا أنّ أليكس إسبارغارو تمكّن من انتزاع الصدارة بفارق 0.045 ثانية عن بانيايا.

لكن في حين أنّ بانيايا عاد لتحسين زمنه، إلّا أنّ تقدّمه لم يكن كافيًا ليضمن بذلك أليكس إسبارغارو قطب الانطلاق الأوّل بزمنٍ قياسي جديد لدرّاجة موتو جي بي على حلبة كتالونيا.

وذهب المركز الثاني لبانيايا بفارق 0.031 ثانية، بينما لم يتمكّن كوارتارارو من تحسين زمنه بشكلٍ كبيرٍ في طلعته الثانية لكنّه ضمن المركز الثالث بفارق 0.217 ثانية عن الصدارة.

وسينطلق يوهان زاركو من المركز الرابع، بينما ذهب المركز الخامس إلى الناشئ اللامع مؤخّرًا فابيو دي جيانانطونيو بعد تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل نهاية الأسبوع الماضي في موجيللو.

وسينطلق خورخي مارتن من المركز السادس أمام أليكس رينز ومافيريك فينياليس الذي لم يتمكّن من مجاراة وتيرة زميله إسبارغارو في أبريليا، وكان أبطأ منه بـ 0.655 ثانية.

وذهب المركز التاسع إلى لوكا ماريني، في حين أكمل بول إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل كأفضل درّاجي هوندا.

نتيجة القسم الثاني: