إسبارغارو يتفوّق بـ 0.028 ثانية على مارتن في التجارب الحرّة الثالثة في سيلفرستون
انتزع أليكس إسبارغارو صدارة التجارب الحرّة الثالثة من جائزة بريطانيا الكبرى للموتو جي بي ليتقدّم بفارق 0.028 ثانية على خورخي مارتن أقرب منافسيه.
ركّز الدرّاجون على محاكاة المسافات الطويلة في بداية الحصّة للحصول على المزيد من المعلومات حول مستويات تآكل الإطارات.
وبعد أن كان الوضع هادئًا في النصف الأوّل، بدأت التحسينات تأتي بقوّة مع دخول الحصّة رُبع الساعة الأخير.
وتمكّن أغلب الدرّاجين من كسر حاجز الزمن الأسرع الذي سجّله فابيو كوارتارارو بالأمس.
وأثناء ضغطه لتحقيق زمنٍ أسرع، احتكّ يوهان زاركو بالحفف الجانبيّة للمنعطف ما أدّى إلى انزلاقه وسقوطه.
وذهبت الصدارة في النهاية إلى أليكس إسبارغارو الذي سجّل 1:58.254 دقيقة لصالح أبريليا، وكانت الأزمنة متقاربة للغاية في المقدّمة.
إذ انتظر خورخي مارتن حتّى محاولته الأخيرة ليقفز إلى المركز الثاني بفارق 0.028 ثانية.
أمّا المركز الثالث فقد كان من نصيب جاك ميلر الذي تفوّق على زاركو الذي كانت لفّته السابقة كافية لوضعه رابعًا وبفارق 0.09 ثانية فقط عن الصدارة.
وفصلت فجوة كبيرة بين رباعي الصدارة ومافيريك فينيالس في المركز الخامس، حيث لم يتمكّن الإسباني من مجاراة زميله المتصدّر.
واكتفى متصدّر الأمس كوارتارارو بالمركز السادس في ظلّ مواصلته التدرّب على عقوبة اللفّة الطويلة تحضيرًا لسباق الأحد.
أمّا فرانشيسكو بانيايا فقد حلّ سابعًا أمام جوان مير ولوكا ماريني، في حين أكمل أليكس رينز ترتيب العشرة الأوائل.
كوارتارارو: اللفّة الطويلة في سيلفرستون "صعبة" على صعيد السلامة
زاركو يُحرز قطب الانطلاق الأوّل بزمنٍ قياسي في تصفيات سيلفرستون الناريّة
أحدث الأخبار
مشاركة إسبارغارو في سباق سيلفرستون محلّ شكٍ بعد حادثه "العنيف" على سرعة 190 كلم/س
قال أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا أنّه سيتّخذ قراره بشأن مواصلة المشاركة في جائزة بريطانيا الكبرى بعد حصّة التحمية صباح الأحد وذلك على إثر حادثه "العنيف" اليوم السبت.
زاركو يُحرز قطب الانطلاق الأوّل بزمنٍ قياسي في تصفيات سيلفرستون الناريّة
أحرز يوهان زاركو قطب الانطلاق الأوّل لجائزة بريطانيا الكبرى للموتو جي بي بعد معركة شرسة شهدت تغطية عُشرين من الثانية للستّة الأوائل.
إسبارغارو يتفوّق بـ 0.028 ثانية على مارتن في التجارب الحرّة الثالثة في سيلفرستون
انتزع أليكس إسبارغارو صدارة التجارب الحرّة الثالثة من جائزة بريطانيا الكبرى للموتو جي بي ليتقدّم بفارق 0.028 ثانية على خورخي مارتن أقرب منافسيه.
كوارتارارو: اللفّة الطويلة في سيلفرستون "صعبة" على صعيد السلامة
عبّر فابيو كوارتارارو درّاج ياماها عن تحفّظه حيال حاجته لتطبيق عقوبة اللفّة الطويلة في مرحلة مبكّرة من سباق جائزة بريطانيا الكبرى كونها "صعبة" من ناحية السلامة.