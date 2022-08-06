إسبارغارو يتفوّق بـ 0.028 ثانية على مارتن في التجارب الحرّة الثالثة في سيلفرستون

ركّز الدرّاجون على محاكاة المسافات الطويلة في بداية الحصّة للحصول على المزيد من المعلومات حول مستويات تآكل الإطارات.

وبعد أن كان الوضع هادئًا في النصف الأوّل، بدأت التحسينات تأتي بقوّة مع دخول الحصّة رُبع الساعة الأخير.

وتمكّن أغلب الدرّاجين من كسر حاجز الزمن الأسرع الذي سجّله فابيو كوارتارارو بالأمس.

وأثناء ضغطه لتحقيق زمنٍ أسرع، احتكّ يوهان زاركو بالحفف الجانبيّة للمنعطف ما أدّى إلى انزلاقه وسقوطه.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى أليكس إسبارغارو الذي سجّل 1:58.254 دقيقة لصالح أبريليا، وكانت الأزمنة متقاربة للغاية في المقدّمة.

إذ انتظر خورخي مارتن حتّى محاولته الأخيرة ليقفز إلى المركز الثاني بفارق 0.028 ثانية.

أمّا المركز الثالث فقد كان من نصيب جاك ميلر الذي تفوّق على زاركو الذي كانت لفّته السابقة كافية لوضعه رابعًا وبفارق 0.09 ثانية فقط عن الصدارة.

وفصلت فجوة كبيرة بين رباعي الصدارة ومافيريك فينيالس في المركز الخامس، حيث لم يتمكّن الإسباني من مجاراة زميله المتصدّر.

واكتفى متصدّر الأمس كوارتارارو بالمركز السادس في ظلّ مواصلته التدرّب على عقوبة اللفّة الطويلة تحضيرًا لسباق الأحد.

أمّا فرانشيسكو بانيايا فقد حلّ سابعًا أمام جوان مير ولوكا ماريني، في حين أكمل أليكس رينز ترتيب العشرة الأوائل.