إسبارغارو: مهمتي مع أبريليا انتهت والآن وقت مساعدة هوندا على الفوز من جديد في الموتو جي بي

يشعر أليكس إسبارغارو بأن "مهمته في أبريليا انتهت" ويريد الآن مساعدة هوندا على العودة إلى سكة الانتصارات من جديد في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" عبر دوره كدراج اختبار.

شكّل إسباغارو أحد أعمدة برنامج أبريليا في الموتو جي بي منذ 2017، وأُشيد به على نحوٍ واسع لتحويله دراجة آر اس- جي بي من المنافسة في الخلف إلى دراجة صاحبة عدة انتصارات.

لكن وعوضًا عن مواصلة شراكته مع العلامة الإيطالية، فقد آثر الإسباني الانضمام إلى صفوف فريق الاختبار المتوسع لدى هوندا بعد إعلان اعتزاله، وذلك بجوار دراج الاختبار الحالي ستيفان برادل في 2025.

وعلى عكس أبريليا التي ما تزال الصانع الوحيد الذي تغلب على دوكاتي نحو الفوز في هذا الموسم، فإن هوندا تمر بأسوأ فتراتها في الفئة العليا مع رصيد نقاط يبلغ 24 نقطة فقط بعد الجولات التسع الأولى.

لكن صاحب الـ 34 عامًا يعتقد بأنه حقق كل شيء أراده مع أبريليا ويتطلع الآن إلى تسخير موهبته لصالح اتش آر سي، حيث سيكون بوسعه العمل على معالجة مشاكل دراجة آر سي213 في.

حيث قال: "لا أعلم لماذا أشعر بأن مهمتي قد انتهت في أبريليا، فقد قمت بكل شيء. لقد عملت بجد كبير جدًا خلال المواسم الثمانية التي أمضيتها في المساعدة على وضعهم في الصدارة. عملي انتهى".

وأضاف: "لديهم الآن دراج اختبار جيد مع (لورينزو) سالفادوري الذي يقوم بعمل رائع. كما أنه دافع جيد لي وفرصة جيدة أن أنضم إلى اتش آر سي. فهم ليسوا في أفضل حالاتهم بالتأكيد، وإذا ما ساعدتهم على العودة إلى الصدارة، سيكون هذا رائعًا".

وتابع: "إنهم يفتقرون لكل شيء. تخيلوا مدى صعوبة الوضع أن تكون فريقًا مثل اتش آر سي كان يفوز في كل جولة والآن ينهون خارج مراكز النقاط في كل جولة تقريبًا. ذلك وضع صادم، على الصعيد العاطفي. على سبيل المثال، جوان مير بطل عالم والآن ليس بمقدوره إكمال السباقات".

واختتم: "لذلك أعتقد بأنهم فهموا الآن أن عليهم أن يتغيروا. وهم يثقون بي بالفعل، والفرصة التي منحوني إياها رائعة. لا يتعين علي قول ذلك، ولكنها أكبر علامة في هذا البادوك، ولهذا يجب أن يعودوا إلى الصدارة وينافسون على الانتصارات".