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إسبارغارو: منصّة التتويج تُثبت أنّ انضمام فينياليس إلى أبريليا "ليس 10 خطوات إلى الوراء"

قال الإسباني أليكس إسبارغارو أنّ منصّة التتويج التاريخيّة التي حقّقها ضمن جائزة بريطانيا الكبرى تُثبت أنّ قرار مافيريك فينياليس بمغادرة ياماها للانضمام إلى أبريليا لا يُمثّل "10 خطوات إلى الوراء".

إسبارغارو: منصّة التتويج تُثبت أنّ انضمام فينياليس إلى أبريليا "ليس 10 خطوات إلى الوراء"

تواجد إسبارغارو ضمن مراكز منصّة التتويج منذ بداية سباق سيلفرستون وتمكّن من صدّ هجمات جاك ميلر درّاج دوكاتي في اللفّة الأخيرة ليضمن منصّة تتويجه الأولى في الموتو جي بي منذ موسم 2014.

كما أنّ هذه كانت منصّة التتويج الأولى لأبريليا في الحقبة المعاصرة للموتو جي بي والأولى لها منذ حقبة الـ 500 سم مكعّب سابقًا على حلبة فيليب آيلاند موسم 2000.

وجاء كلّ ذلك في غضون أسبوعين من تأكيد أبريليا تعاقدها مع مافيريك فينياليس لموسم 2022 بعد تعليق مشاركته واستبعاده لاحقًا من ياماها على إثر جولتَي النمسا.

وشكّك الكثيرون في قرار فينياليس بمغادرة ياماها في نهاية 2021، لكنّ إسبارغارو قال أنّ منصّة تتويجه في سيلفرستون أثبت للعالم أنّ انتقال فينياليس إلى أبريليا ليس "10 خطوات إلى الوراء".

وقال حيال ذلك: "في ما يتعلّق بمافيريك فأجل، من الواضح أنّه في حال قال أحدهم في بداية الموسم أنّك ستُكمل الموسم مع ياماها وتنتقل إلى أبريليا فستقول بأنّ تلك 10 خطوات إلى الوراء".

وأضاف: "لكن من الواضح أنّ طريقة انتهاء الأمور بينه وبين ياماها لم تكن رائعة، لكنّها ليست بذلك السوء لأنّ أبريليا درّاجة تنافسيّة".

وأكمل: "لسنا بمستوى ياماها، ذلك مؤكّد، لكنّنا في طريقنا نحو ذلك وأعتقد بأنّه سيستمتع بقيادة أبريليا".

ثمّ تابع: "لكن أجل، سيتعيّن عليه التأقلم لأنّها مختلفة بالكامل عن ياماها، ومثلما أظهرت اليوم فإنّ الدرّاجة في الطريق الصحيح".

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