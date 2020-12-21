إسبارغارو "ليس خائفًا" من اكتشاف درّاجة هوندا في الموتو جي بي

سينتقل بطل الموتو 2 موسم 2013 من كاي تي ام إلى هوندا في 2021 بعد أربعة مواسم في صفوف الصانع النمساوي، ليُجاور بذلك مارك ماركيز لعامَين.

وباتت مشاركة ماركيز في بداية موسم 2021 محلّ شكٍ على إثر خضوعه لعمليّة ثالثة في يده المكسورة منذ جائزة إسبانيا الكبرى الافتتاحيّة، ويُعتقد بأنّه سيحتاج لفترة تعافٍ تدوم ستّة أشهر.

وعلى افتراض أنّ بطل العالم ستّ مرّات سيكون في لياقة جيّدة لبدء الموسم، فإنّ منافسة ماركيز ستكون أقوى التحديات التي يُواجهها إسبارغارو في مسيرته في الموتو جي بي.

وقال إسبارغارو لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّه متّجهٌ لهوندا فقد ليُثبت لنفسه ما هو قادرٌ على فعله وليس للآخرين.

"هذه المرّة الأولى التي يُطرح فيها عليّ هذا السؤال بهذه الطريقة وإجابتي كالآتي: لا يتعلّق الأمر بخوفي، بل بالاكتشاف" قال إسبارغارو عندما سُئل إن كانت منافسة ماركيز تثير حماسه.

وأضاف: "بالنسبة لرياضي محترفٍ يريد دائمًا التحسّن واختبار نفسه، فإنّني أشعر بأنّ هذا الفصل من مسيرتي سيكون مغامرة لتحسين نفسي واكتشاف ما بداخلي في ذات الوقت، ومدى سرعتي".

وأكمل: "قلّل الكثيرون من شأني في الماضي وفق ما فهمته لأنّنا لم نكن نحقّق نتائج جيّدة جدًا مع كاي تي ام، ذلك لأنّها كانت ضعيفة وكانت الدرّاجة في بداية المشروع".

وأردف: "لكنّني أريد رؤية ما أقدر على فعله، كنت أقدر على التواجد ضمن الستّة الأوائل مع تيك 3 ياماها، ومن ثمّ ضمن الخمسة الأوائل مع كاي تي ام، وأريد فعل الأمر ذاته مع هوندا".

واختتم بالقول: "سيُظهر لي ذلك أنّني لست درّاجًا سيّئًا وليس ذلك لإثبات أيّ شيء للآخرين، بل لنفسي، وإثبات أنّني قادرٌ على التواجد عند ذات مستوى الدرّاج الأفضل في العالم".