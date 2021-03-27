إسبارغارو "لا يُطيق صبراً" كي يختبر دوفيزيوزو دراجة أبريليا للموتو جي بي

أعلنت أبريليا في وقتٍ سابق من الأسبوع بأنّ دوفيزيوزو، الفائز بـ 15 سباقاً في الموتو جي بي، سيتولى قيادة دراجة "آر.أس-جي بي" خلال تجارب خاصة ستُقام في خيريز والتي ستمتدّ على ثلاثة أيام بين 12 و14 أبريل/نيسان.

ودوفيزيوزو حالياً في إجازة من الموتو جي بي بعد أن خسر مقعده مع دوكاتي العام الماضي ورفض عرضَين للتسابق مع أبريليا في 2021 وللعب دور دراج الاختبارات لدى ياماها.

وليس واضحاً إذا كانت هذه التجارب الخاصة تعني تولّي الإيطالي منصب دراج الاختبارات لدى أبريليا، أو إذا كان سيحصل على مقعد أساسي فيما تبقى من موسم 2021.

وعندما سُئِل عمّا يعتقده بخصوص اختبار دوفيزيوزو للدراجة، أجاب إسبارغارو: "نعم، أنا سعيد للغاية بذلك لأنّنا تقدّمنا عدة خطوات على مدار الأعوام الماضية للاقتراب أكثر من دراجات المقدمة، وحققت أبريليا الآن خطوة هامة".

وأضاف: "سيساعدنا ذلك كثيراً للمستقبل، لأنّه بالإضافة لكونه دراجاً موهوباً وسريعاً للغاية، أعتقد بأنّ أندريا سيكون دراج اختبارات ممتاز".

وأكمل: "لقد قام بعمل رائع جداً مع دوكاتي خلال المواسم الأخيرة حيث فاز بالسباقات ونافس على اللقب العالمي".

وتابع: "لذا، سيكون قادراً على منحنا انطباعات جيدة حول الدراجة وسيساعدنا ذلك كثيراً".

وأردف: "لا أطيق صبراً حتّى يختبر الدراجة في خيريز وكي أردى ردّة فعله، والأشياء التي تعجبه على الدراجة ونقاط ضعفها".

واختتم: "قدتُ هذه الدراجة لستّ سنوات بينما هو حديث العهد بها، لذا أنا واثق بأنّه سيمنحنا وجهة نظر أخرى وسيساعدنا بشكل كبير".

وكان إسبارغارو قد تحدّث في وقتٍ سابق بأنّ دوفيزيوزو هو درّاجه المفضّل في الموتو جي بي، قائلاً خلال التجارب الشتوية مع نهاية العام 2019 بأنّه يطمح لمحاكاة ما قام به الإيطالي مع دوكاتي في الفترة الممتدّة بين 2013 و2020.