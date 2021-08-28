إسبارغارو: قطب الانطلاق الأوّل "الصادم" مع هوندا في الموتو جي بي أشبه "بانتصار"

تمتّع إسبارغارو بعطلة نهاية أسبوع قويّة حتّى الآن في سيلفرستون كون طبيعة الحلبة والأجواء الباردة أغفلت مشاكل تماسك درّاجة هوندا.

وخطف الإسباني قطب الانطلاق الأوذل بفارق 0.022 ثانية في اللحظات الأخيرة من عمر التصفيات ليُحقّق قطب الانطلاق الأوّل لفريق هوندا في الموتو جي بي منذ جائزة اليابان الكبرى 2019.

وتأهّل إسبارغارو في المركزين الـ 11 والـ 15 على التوالي في سباقَي النمسا وفشل في تحقيق النقاط في كليهما.

وقال الإسباني: "أجل، كان هذا صادمًا بعض الشيء بعد سباقَي النمسا القاسيين. من الصعب تصديق هذا".

وأضاف: "لكن هناك طرقٌ أخرى لأخذ هذه اللحظات السيّئة، إمّا بشكلٍ حزين أو غاضب. اختارنا الخيار الثاني".

وأردف: "حاولت أن أكون أفضل كلّ يوم وعملت بجهدٍ كبير، لكن لسوء الحظّ لم تأت النتائج. لكنّ كلّ شيء كان أسهل بكثير هنا".

ثمّ تابع: "بالتأكيد هناك تماسك إضافي من الحلبة والأجواء الباردة، بوسعي استغلال أسلوب قيادتي وربّما تناسي مشاكلنا مع الدرّاجة. كما أنّ هذه الحلبة جيّدة لهوندا في الأعوام الأخيرة، لذا دعونا نستمتع. كان قطب الانطلاق الأوّل اليوم بمثابة فوز".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان قطب الانطلاق الأوّل هذا، في ظروف هذا الموسم، يُمثّل نتيجة أفضل من قطبَيه السابقَين مع كاي تي ام، قال إسبارغارو أنّ ذلك مردّه الضغط نتيجة القيادة بألوان ريبسول هوندا.

وقال في هذا الصدد: "حسنًا بدأت مع كاي تي ام من الخلف، ذلك يعني أنّك عندما تتواجد في الأمام فإنّ ذلك يكون رائعًا للغاية".

وأردف: "لكن أعتقد بأنّ هذا كان تغييرًا طموحًا أكثر في مسيرتي الرياضيّة، وعندما تتوجّه إلى فريق بهذه الألوان ووجود الكثير من الأشخاص الذين يُتابعونك فإنّ الوضع يكون صعبًا وعانيت كثيرًا ولا أزال أعاني. لن يتغيّر الوضع بين عشيّة وضحاها. بالتأكيد لن أكون في قطب الانطلاق الأوّل في الجولة المقبلة، سأقاتل وأحاول، لكنّ ذلك صعب".