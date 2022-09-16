إسبارغارو في صدارة التجارب الحرّة الأولى في أراغون مع عودة ماركيز

غاب ماركيز عن المنافسات منذ نهاية جائزة إيطاليا الكبرى نهاية مايو الماضي عندما توجّه إلى أمريكا للخضوع لعمليّة جراحيّة رابعة على يده التي كسرها في 2020.

وبقيادته لدرّاجة هوندا للمرّة الأولى من تجارب ميزانو الأسبوع الماضي إثر جائزة سان مارينو الكبرى، سجّل ماركيز عودته الرسميّة في أراغون.

وببقائه على ذات الإطارات لـ 18 لفّة، كان ماركيز على بُعد 0.521 ثانية عن الصدارة في المركز الـ 11 بعد تركيزه بشكلٍ كاملٍ على الانحناء بالدرّاجة.

وحصل الدرّاجون بشكلٍ مفاجئ على أجواء حارة صباح الجمعة، حيث وضع أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا المعيار مبكّرًا مُسجّلًا 1:49.349 دقيقة قبل أن يتقدّم عليه خورخي مارتن درّاج براماك.

وتتالت تحسينات الأزمنة وجاء الدور على جوان مير الغائب عن جولة ميزانو بسبب إصابة كاحله التي تعرّض لها ضمن جائزة النمسا الكبرى.

وكاد مير أن يُقذف عن درّاجته سوزوكي في المنعطف السابع عندما انزلق القسم الخلفي، لكنّه أفلت.

وانتهت الحصّة بتواجد أليكس إسبارغارو في الصدارة بتسجيله 1:48.686 دقيقة، لكنّه تعرّض لحادث سريع في المنعطف ما قبل الأخير، لكنّه تمكّن من العودة بدرّاجته إلى خطّ الحظائر.

وذهب المركز الثاني إلى فرانشيسكو بانيايا الذي كان قريبًا للغاية من الإسباني ولم تفصل بينهما سوى 0.012 ثانية.

أمّا المركز الثالث فقد كان من نصيب أليكس رينز الذي تقدّم على تاكاكي ناكاغامي، بينما حلّ يوهان زاركو خامسًا.

وتقدّم الفرنسي على إنيا باستيانيني وميغيل أوليفيرا، في الوقت الذي أكمل فيه متصدّر ترتيب البطولة فابيو كوارتارارو الحصّة ثامنًا بفارق 0.399 ثانية عن الصدارة، وتقدّم على زميله فرانكو موربيديللي، بينما أكمل لوكا ماريني ترتيب العشرة الأوائل.