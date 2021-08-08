إسبارغارو غاضبٌ من المراقبين بعد واقعته مع ماركيز في ستيريا

أجبر ماركيز درّاج هوندا منافسه إسبارغارو على الخروج عن المسار بانغماسه العدائيّ عند المنعطف الأوّل من الانطلاقة الأصليّة قبل العلم الأحمر.

وعبّر إسبارغارو عن غضبه تجاه ماركيز خلال لفّة العودة إلى خطّ الحظائر. لكنّهما تلامسا مجدّدًا عند المنعطف الأوّل خلال إعادة الانطلاقة، ودُفع درّاج أبريليا إلى خارج المسار مجدّدًا.

وانسحب الإسباني من السباق لاحقًا بسبب مشكلة في محرّكه، لكنّه كان غاضبًا حيال طريقة تعامل المراقبين مع ما حدث، لكنّه لم يضع اللوم على ماركيز لأنّه "يتجاوز بذلك الشكل في كلّ سباق".

وقال في هذا الصدد: "بالنسبة لماركيز فلا ألومه، أعني أنّه لا فائدة من ذلك، مارك هو مارك. يتجاوز هكذا في كلّ سباق طوال الأعوام العشرة الماضية".

وأضاف: "أريد لوم طاقم المراقبين. لا أعلم ربّما كانوا يُشاهدون اليوم الأخير من الألعاب الأولمبيّة".

وأردف: "يُقرّر ماركيز ما يفعله في السباق، والجميع حرٌ لفعل ما يريده، لكنّ هيئة المراقبين عليها توجيه العقوبات".

وأكمل: "لم تكن هناك مساحة على الإطلاق، اصطدم بي خاصة في المحاولة الأولى بقوّة كبيرة في يدي وكنت خارج المسار. كنت محظوظًا لأنّ رينز كان هناك وكانت لتحدث فوضى كبيرة".

وواصل حديثه بالقول: "بالنسبة للمحاولة الثانية فالأمر ذاته، لنرى إن كانت إدارة السباق ستفعل شيئًا ما، لأنّك إن شاهدت فعلًا مماثلًا فإنّك تُوجّه عقوبة. ذلك هو الأمر ببساطة. هذا سبب اعتمادنا للقوانين. لكن ما يُغضبني للغاية هو أنّنا نُسلّط عقوبة عندما يتسبّب درّاج في سقوط الآخر، لكن ما علينا معاقبته هو الفعل وليس النتيجة. لو اصطدمت برينز اليوم لسقط كلانا".

واختتم بالقول: "لكن عندما لا يسقط أيّ أحد فلا نُوجّه عقوبة. لا نحتاج إذًا لهيئة المراقبين".

كما تحسّر إسبارغارو على الافتقار للتواصل بين الدرّاجين والمراقبين، واصفًا تلك بـ "حربٍ لا يُمكن الفوز بها".