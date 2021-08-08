تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / موتو جي بي: مارتن يتفوّق على الجميع ويُحقّق الفوز بسباق ستيريا بعد الحادث المروّع التالي / بيدروسا كان "محظوظٌ للغاية" في حادث ستيريا الحارق
موتو جي بي / جائزة ستيريا الكبرى أخبار عاجلة

إسبارغارو غاضبٌ من المراقبين بعد واقعته مع ماركيز في ستيريا

قال الإسباني أليكس إسبارغارو أنّه غاضبٌ من مراقبي الموتو جي بي أكثر من مارك ماركيز لعدم توجيه عقوبة للأخير لواقعتَي المنعطف الأوّل في سباق جائزة ستيريا الكبرى.

إسبارغارو غاضبٌ من المراقبين بعد واقعته مع ماركيز في ستيريا

أجبر ماركيز درّاج هوندا منافسه إسبارغارو على الخروج عن المسار بانغماسه العدائيّ عند المنعطف الأوّل من الانطلاقة الأصليّة قبل العلم الأحمر.

وعبّر إسبارغارو عن غضبه تجاه ماركيز خلال لفّة العودة إلى خطّ الحظائر. لكنّهما تلامسا مجدّدًا عند المنعطف الأوّل خلال إعادة الانطلاقة، ودُفع درّاج أبريليا إلى خارج المسار مجدّدًا.

وانسحب الإسباني من السباق لاحقًا بسبب مشكلة في محرّكه، لكنّه كان غاضبًا حيال طريقة تعامل المراقبين مع ما حدث، لكنّه لم يضع اللوم على ماركيز لأنّه "يتجاوز بذلك الشكل في كلّ سباق".

اقرأ أيضاً:

وقال في هذا الصدد: "بالنسبة لماركيز فلا ألومه، أعني أنّه لا فائدة من ذلك، مارك هو مارك. يتجاوز هكذا في كلّ سباق طوال الأعوام العشرة الماضية".

وأضاف: "أريد لوم طاقم المراقبين. لا أعلم ربّما كانوا يُشاهدون اليوم الأخير من الألعاب الأولمبيّة".

وأردف: "يُقرّر ماركيز ما يفعله في السباق، والجميع حرٌ لفعل ما يريده، لكنّ هيئة المراقبين عليها توجيه العقوبات".

وأكمل: "لم تكن هناك مساحة على الإطلاق، اصطدم بي خاصة في المحاولة الأولى بقوّة كبيرة في يدي وكنت خارج المسار. كنت محظوظًا لأنّ رينز كان هناك وكانت لتحدث فوضى كبيرة".

وواصل حديثه بالقول: "بالنسبة للمحاولة الثانية فالأمر ذاته، لنرى إن كانت إدارة السباق ستفعل شيئًا ما، لأنّك إن شاهدت فعلًا مماثلًا فإنّك تُوجّه عقوبة. ذلك هو الأمر ببساطة. هذا سبب اعتمادنا للقوانين. لكن ما يُغضبني للغاية هو أنّنا نُسلّط عقوبة عندما يتسبّب درّاج في سقوط الآخر، لكن ما علينا معاقبته هو الفعل وليس النتيجة. لو اصطدمت برينز اليوم لسقط كلانا".

واختتم بالقول: "لكن عندما لا يسقط أيّ أحد فلا نُوجّه عقوبة. لا نحتاج إذًا لهيئة المراقبين".

كما تحسّر إسبارغارو على الافتقار للتواصل بين الدرّاجين والمراقبين، واصفًا تلك بـ "حربٍ لا يُمكن الفوز بها".

المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: مارتن يتفوّق على الجميع ويُحقّق الفوز بسباق ستيريا بعد الحادث المروّع

المقال السابق

موتو جي بي: مارتن يتفوّق على الجميع ويُحقّق الفوز بسباق ستيريا بعد الحادث المروّع

المقال التالي

بيدروسا كان "محظوظٌ للغاية" في حادث ستيريا الحارق

بيدروسا كان "محظوظٌ للغاية" في حادث ستيريا الحارق
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: فيراري تضيف سلاحًا جديدًا إلى ترسانتها

9 س
2
فورمولا 1

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية

3
موتو جي بي

موتو جي بي: رفع العلم الأحمر في سباق ستيريا بعد حادث مروّع

7 س
4
فورمولا 1

ما الذي توصّلت إليه ألبين لقلب ركود أداء أوكون

5
موتو جي بي

موتو جي بي: مارتن يتفوّق على الجميع ويُحقّق الفوز بسباق ستيريا بعد الحادث المروّع

6 س
أحدث الأخبار
بيدروسا كان "محظوظٌ للغاية" في حادث ستيريا الحارق
موتو جي بي

بيدروسا كان "محظوظٌ للغاية" في حادث ستيريا الحارق

1 س
إسبارغارو غاضبٌ من المراقبين بعد واقعته مع ماركيز في ستيريا
موتو جي بي

إسبارغارو غاضبٌ من المراقبين بعد واقعته مع ماركيز في ستيريا

2 س
موتو جي بي: مارتن يتفوّق على الجميع ويُحقّق الفوز بسباق ستيريا بعد الحادث المروّع
موتو جي بي

موتو جي بي: مارتن يتفوّق على الجميع ويُحقّق الفوز بسباق ستيريا بعد الحادث المروّع

6 س
موتو جي بي: رفع العلم الأحمر في سباق ستيريا بعد حادث مروّع
موتو جي بي

موتو جي بي: رفع العلم الأحمر في سباق ستيريا بعد حادث مروّع

7 س
كوارتارارو "لن يقتل نفسه" بالضغط في سباق جائزة ستيريا الممطر
موتو جي بي

كوارتارارو "لن يقتل نفسه" بالضغط في سباق جائزة ستيريا الممطر

07-08-2021
أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا 00:38
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة 00:36
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة

فالنتينو روسي كان 00:35
موتو جي بي
28-04-2021

فالنتينو روسي كان "أول الدراجين العصريين"

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز 01:52
موتو جي بي
28-04-2021

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال 02:18
موتو جي بي
26-04-2021

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال

الأكثر شعبية اليوم

تحليل: فيراري تضيف سلاحًا جديدًا إلى ترسانتها
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: فيراري تضيف سلاحًا جديدًا إلى ترسانتها

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية

موتو جي بي: رفع العلم الأحمر في سباق ستيريا بعد حادث مروّع
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: رفع العلم الأحمر في سباق ستيريا بعد حادث مروّع

ما الذي توصّلت إليه ألبين لقلب ركود أداء أوكون
فورمولا 1 فورمولا 1

ما الذي توصّلت إليه ألبين لقلب ركود أداء أوكون

موتو جي بي: مارتن يتفوّق على الجميع ويُحقّق الفوز بسباق ستيريا بعد الحادث المروّع
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: مارتن يتفوّق على الجميع ويُحقّق الفوز بسباق ستيريا بعد الحادث المروّع

غاسلي يتوقّع المزيد من "السباقات الجنونية" في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

غاسلي يتوقّع المزيد من "السباقات الجنونية" في 2021

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد

دومينيكالي: صيغة السباقات القصيرة ستتركّز على الجولات "التاريخيّة"
فورمولا 1 فورمولا 1

دومينيكالي: صيغة السباقات القصيرة ستتركّز على الجولات "التاريخيّة"

أحدث الأخبار

بيدروسا كان "محظوظٌ للغاية" في حادث ستيريا الحارق
موتو جي بي موتو جي بي

بيدروسا كان "محظوظٌ للغاية" في حادث ستيريا الحارق

إسبارغارو غاضبٌ من المراقبين بعد واقعته مع ماركيز في ستيريا
موتو جي بي موتو جي بي

إسبارغارو غاضبٌ من المراقبين بعد واقعته مع ماركيز في ستيريا

موتو جي بي: مارتن يتفوّق على الجميع ويُحقّق الفوز بسباق ستيريا بعد الحادث المروّع
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: مارتن يتفوّق على الجميع ويُحقّق الفوز بسباق ستيريا بعد الحادث المروّع

موتو جي بي: رفع العلم الأحمر في سباق ستيريا بعد حادث مروّع
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: رفع العلم الأحمر في سباق ستيريا بعد حادث مروّع

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.