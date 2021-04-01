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موتو جي بي / جائزة قطر الكبرى / أخبار عاجلة

إسبارغارو "غاضب" بنتيجة سباقه الأوّل "الرائع" مع هوندا

اعترف بول إسبارغارو بأنّه "غاضب" بتحقيقه المركز الثامن في مشاركته الأولى مع هوندا في الموتو جي بي خلال جائزة قطر الكبرى، لكنّه أثنى في نفس الوقت على سباقه واصفاً إيّاه "بالرائع".

إسبارغارو "غاضب" بنتيجة سباقه الأوّل "الرائع" مع هوندا

انطلق إسبارغارو من المركز الثاني عشر على شبكة الانطلاق في سباق لوسيل يوم الأحد، لكنّه توخّى الحذر خلال اللفات الأولى إذ لم يسبق له اختبار سلوك دراجة "آر.سي213في" على كميّة وقود كبيرة.

وبدأ في التقدّم تدريجياً إلى الأمام، محقّقاً المركز الثامن وتغلب عليه شقيقه أليكس، درّاج أبريليا، بفارق 0.056 ثانية في الأمتار الأخيرة.

وقال إسبارغارو بأنّ إطاره الأمامي "تضرّر كثيراً" بحلول الوقت الذي وجد فيه شقيقه على المسار لكنّه أصرّ بأنّ تغلّب أبريليا عليه "ليس مهمّاً" حيث أكمل السباق بفارق 5.9 عن المتصدّر بالرغم من الوقت الذي خسره خلال بداية السباق.

"كنت أعوّض وأتجاوز الدراجات أمامي طيلة السباق" قال إسبارغارو.

وأضاف: "كنت في المركز الثاني عشر خلال اللفة الثانية وأنهيت ثامناً. لذا، كنت بحاجة لتجاوز الدراجات في كلّ لفة".

وأكمل: "عندما لحقت بأليكس حاولت التجاوز لكنّ الإطار كان متضرّراً للغاية، والمشكلة هي أنّني كنت أتقدّم عند الكبح بشكل عادي، لكن الإطار الأمامي تضرّر كثيراً".

وتابع: "ثمّ حاولت تجاوزه على الخطّ المستقيم. إذا استمرّ السباق للفّة إضافية أو كان الخطّ المستقيم أطول لنجحت في ذلك".

وأردف: "لكن المشكلة هي أنّني تأخرت في الاقتراب منه وأكملت خلفه بفارق 0.056 ثانية".

واستدرك: "لكن لا أعتقد بأنّ ذلك مهمّ. المهمّ حسب اعتقادي هو أنّنا أكملنا السباق خلف الفائز بفارق 5.9 ثانية، وخسرنا 3 ثوانٍ خلال اللفتَين الأولى والثانية".

واستطرد: "هذا جيّد، أردت التواجد أكثر في المقدّمة لكن كان ذلك جيّداً، هذه النتيجة مثيرة جداً".

واسترسل: "حتّى مع البداية السيئة أكملنا بفارق 5.9 ثانية عن الفائز".

وواصل حديثه: "لذا، أنا غاضب لتحقيقنا المركز الثامن، لم يكن ذلك رائعاً، والنقاط ليست كافية. لكن بالنظر للسباق، فقد كان رائعاً. لذا في السباق القادم سأسعى للتقدّم أكثر".

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كما أكّد إسبارغارو بأنّ ما تعلّمه حول دراجة هوندا خلال السباق الذي امتدّ لـ 20 لفة كان أكثر ممّا تعلّمه خلال التجارب الشتوية والتجارب الحرّة في قطر وهو واثق بقدرته على تحقيق نتائج أفضل مع تأدية قويّة في التصفيات.

حيث قال: "أعتقد بأنّني تعلّمت أكثر خلال السباق مقارنةً بالوقت الذي قضيته على الدراجة في التجارب الشتوية أو خلال عطلة نهاية الأسبوع هنا".

وأضاف: "لذا، كان السباق في غاية الأهمية، تعلّمت الكثير. والمشاكل العديدة التي واجهتها خلال عطلة نهاية الأسبوع تحسّنت بحلول السباق".

وأكمل: "لذا، أنا فخور بالعمل الذي أنجزناه، لكن إذا ما أردنا بلوغ هدفنا بالمنافسة على اللقب، لا يمكننا الاكتفاء بالمركز الثامن في السباق القادم، يجب أن نتقدّم أكثر إلى الأمام".

وأردف: "أعلم بأنّ ذلك لن يكون سهلاً، لكن بعد المعرفة التي جمعناها، نحن بحاجة فقط للهجوم أكثر يوم السبت".

واختتم: "هذا في غاية الأهمية، وإذا تمكّنت من ذلك فسيكون بوسعي البقاء ضمن الصفوف الأولى، وأعتقد أنّه بمقدورنا القيام بعمل جيّد".

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