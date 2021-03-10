إسبارغارو: عدم معرفة الحدود القُصوى لدراجة هوندا "مُجهد للأعصاب"

اختبر صاحب منصات التتويج الست في "الموتو جي بي" إسبارغارو درّاجة هوندا "آر.سي213.في" للمرة الأولى يوم السبت في قطر، حيث حسّن من زمنه بـ 1.2 ثانية خلال اليوم الثاني من التجارب ليحتل المركز الـ 12 بزمن قدره دقيقة و54.673 ثانية.

وقد أشار إسبارغارو يوم السبت عقب التجارب إلى أنّ درّاجَتي "كاي تي ام" - التي قداها لأربعة مواسم - وهوندا متشابهتان على صعيد التوجيه - رغم تصريحه بأنّهما "مختلفتان للغاية" للمقارنة بينهما بشكل مباشر - ولذلك لم يتعيّن عليه التأقلم بشكل جديد تمامًا لملاءمة أسلوب قيادته مع درّاجة الصانع الياباني.

مع ذلك، اعترف الإسباني بأنّه ما تزال هنالك "الكثير من الأمور" لتعلّمها حول دراجة هوندا، حيث أشار إلى حقيقة أنه لم يسقط من عليها بعد كدليل على أنّ هامش التحسّن مرتفع.

فقال: "كما سبق وقلت، التأقلم مع الأنظمة الإلكترونية أمر صعب، ولكن أن تغيّر الخرائط كذلك بينما تشعر بالضغط والتوتر على الدراجة لهو أمر صعب كذلك، كوني الآن أقود وأنا متوتر للغاية على الدراجة. فأنا لا أعلم حدودها القُصوى".

وأضاف: "تأخرت اليوم بسبعة أعشار من الثانية عن الصدارة، لكنني لا أعلم إذا ما ستسقطني الدراجة عندما أدخل إلى المنعطف أسرع بـ 3، 4 أو 5 كلم/س. وهذا أمر موتّر. لم أسقط حتى الآن، ما يُظهر بأنّ هامش التحسّن مرتفع".

وتابع: "ولكن هنالك الكثير والكثير من الأمور التي أحتاج إلى التأقلم معها على دراجة جديدة".

جديرٌ بالذكر أنّ أليكس ماركيز الذي يقود لصالح الفريق الزبون لهوندا "ال.سي.آر" قد عانى من يوم سيء آخر في قطر، بعد سقوطه مرّتين بالأمس، حيث أكمل اليوم بفارق ناهز العُشرين من الثانية خلف إسبارغارو في المركز الـ 14.

حيث أنّ درّاجي هوندا الأربعة يتبعون برامج تجارب مختلفة في قطر، وكان تركيز ماركيز على الهيكل الجديد، والذي لم يشعر بأنّه قد قدّم أيّة مكاسب ملحوظة.