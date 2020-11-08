إسبارغارو "سيختبر" رينز على انطلاقة سباق جائزة أوروبا الكبرى

انتزع إسبارغارو قطب الانطلاق الأوّل له منذ جائزة ستيريا الكبرى يوم أمس السبت على حلبة ريكاردو تورمو الرطبة بالقُرب من فالنسيا بفارق 0.041 ثانية عن رينز المنافس على اللقب.

ومن المتوقّع أن يكون سباق اليوم جافًا، لكن من الصعب التكهّن بالترتيب الهجومي حيث لم تشهد نهاية الأسبوع إلى الآن حصصًا جافة بشكل حقيقي بخلاف الأجواء المتقلبة التي شهدتها التجارب الحرة الثانية - والتي كان إسبارغارو خامس أسرع الدرّاجين فيها.

"أليكس قريب مني للغاية على شبكة الانطلاق، كما أنّه دومًا ما يكون قويًا في انطلاقات السباقات" قال إسبارغارو.

وأضاف: "إذا ما قام بانطلاقة أفضل، فسأختبره نوعًا ما، لأرى مدى سرعته. وفي حال كان بوسعنا التواجد بالقرب منه طيلة السباق فسيكون ذلك إنجازًا رائعًا".

وتابع: "وإذا ما حافظت على المركز الأوّل، فكما قلت سأضغط منذ اللفة الأولى. لا أهتم في الحقيقة حيال الإطارات في اللفات الأولى من السباق، فليس لدينا معلومات على أيّة حال. لكنّني سأبذل أفضل ما لديّ، وإذا ما تمكنت من بناء فارق صغير في البداية عبر الضغط على الإطارات فقط، فسأفعل ذلك".

وأكمل: "سنحاول الحصول على مزيد من المعلومات خلال التحمية لرؤية ما إذا سنقدر على خوض السباق بأداء جيّد من خلال الضغط على الإطارات مع أنظمة إلكترونية منخفضة، أو أنّني سأعاني في النهاية".

من جهته، قال رينز - الذي يتأخّر عن زميله متصدر الترتيب جوان مير بفارق 32 نقطة - أنّ استراتيجيته ستكون أن يضغط من الانطلاقة.

"استراتيجتي ستكون الضغط من البداية" قال رينز.

وأردف: "المنافسون الآخرون على اللقب سينطلقون من المؤخرة، بخلاف مير، الذي سينطلق من الصف الثاني. لكنّنا بحاجة إلى التركيز على أنفسنا، والضغط بقوة من البداية وحتى النهاية. دعونا نرى كيف سيتبلور استهلاك الإطارات خلال السباق".