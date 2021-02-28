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إسبارغارو: سأواجه "ضغطًا كبيرًا" للتعلّم حول دراجة هوندا من دون وجود ماركيز

اعترف بول إسبارغارو بأنّ الضغط لتعلّم كيفية قيادة درّاجة هوندا في "الموتو جي بي" في تجارب قطر سيكون "كبيرًا" من دون وجود مارك ماركيز للاستعانة به كمرجع.

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إسبارغارو: سأواجه "ضغطًا كبيرًا" للتعلّم حول دراجة هوندا من دون وجود ماركيز

انضمّ صاحب منصات التتويج الست في الفئة العليا إسبارغارو إلى صفوف الفريق المصنعي لهوندا قادمًا من "كاي تي ام" لموسم 2021، لكن سيكون لديه خمسة أيام فقط للتعرّف على درّاجة الفريق "آر.سي213.في" في مارس/أذار المُقبل قبل انطلاق الموسم من قطر.

كان ينبغي أن يكون لدى إسباغارو يوما اختبارٍ على درّاجة هوندا خلال تجارب ما بعد الموسم الماضي في خيريز ليقود الدراجة للمرة الأولى، لكن تمّ إلغاء تلك التجارب إثر تبعات جائحة كورونا.

كما خسر كذلك يومًا من أيام التجارب الستة التي كانت مقررة للتجارب الشتوية لموسم 2021 عندما تمّ إلغاء أيام التجارب الثلاثة في سيبانغ بسبب الجائحة كذلك.

في المقابل، أكّد ماركيز يوم الثلاثاء الماضي أنّه لن يشارك في تجارب قطر بينما يواصل عملية تعافيه من الجراحة الثالثة التي خضع لها على ذراعه المكسور.

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وبالرُغم من أنّ إسبارغارو سيجاوره درّاج الاختبار ستيفان برادل، إلى جانب درّاجَي الفريق الرديف "آر سي آر" أليكس ماركيز وتاكاكي ناكاغامي على الحلبة، إلّا أنّه اعترف بأنّه كان "بحاجة" إلى ماركيز كسبيل وحيد بالنسبة له كي يتحسّن على الدراجة، ولكي يتعلّم من أفضل درّاج في العالم حاليًا.

فقال: "سأصل إلى قطر أبكر بعض الشيء، قبل ثلاثة أيام من التجارب، حيث سأقوم بالاستعداد مع كل المهندسين وسأرى كل منعطف من الحلبة، لمحاولة تحليل كلّ جزء من البيانات التي لديّ".

وأضاف: "كنت أفكّر في مواقف مختلفة خلال ذلك الشهر المنقضي. على سبيل المثال تلك التي تفادى فيها مارك الحوادث، ومنحه ذلك في النهاية الكثير من النقاط، إذ أنّه وإذا لم يتفاد تلك الحوادث، ربما ما كان ليفوز بهذه السباقات".

وتابع: "لذلك أطرح على نفسي هذا السؤال: كيف كان مارك يقوم بذلك؟ ويبدو بأنّ ذلك جزء من جوهر هوندا خلال الأعوام الماضية".

وأكمل: "عليّ إدارة ذلك الوضع. كنت أقوم بذلك في بعض الأحيان عندما كنت في كاي تي ام، لكنني أحتاج إلى التعلّم أكثر حول كيفية القيام بذلك هنا، والضغط سيكون كبيرًا من دون وجود مارك. بالطبّع سيكون لدينا الفريق الرديف، وسيكون لديهم درّاجتان مصنعيتان كذلك مع أليكس وتاكا، فهما درّاجان سريعان للغاية سويًا مع برادل".

واختتم: "بالتأكيد سأتعلّم كثيرًا من مارك، لذلك دعونا نرى متى سيعود إلى الفريق، حيث أتمنى أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن، إذ أنّنا بالطبّع نحتاجه كونه رقم واحد في الفريق وهو الأسرع مع الدراجة. السبيل للتحسّن هو أن أتعلّم من أفضل درّاج في العالم، وهو مارك".

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