إسبارغارو "خسر فوزًا" بسبب حادثته مع كوارتارارو في أسين

تقدّم إسبارغارو على كوارتارارو عند الانطلاقة بعد أن عبر درّاج ياماها المنعطف الثاني بشكلٍ واسع.

وبعد معركة قصيرة بينهما، أمضى كوارتارارو اللفّات الثلاث التالية بصدد الضغط على درّاج أبريليا قبل أن ينغمس على الخطّ الداخلي للمنعطف الخامس من اللفّة الخامسة.

لكنّه سقط واحتكّ بإسبارغارو دافعًا إيّاه نحو المنطقة الحصويّة، ليعود درّاج أبريليا في المركز الـ 15 قبل أن يتعافى ويحلّ رابعًا في خطّ النهاية.

وتلقى كوارتارارو عقوبة اللفّة الطويلة في السباق المقبل في سيلفرستون في أغسطس، واعتذر الفرنسي من إسبارغارو مباشرة بعد نهاية السباق.

وكسب إسبارغارو 13 نقطة ضمن معركته مع كوارتارارو في ترتيب البطولة بالتوجّه إلى العطلة الصيفيّة، لكنّه اعترف بأنّه حبّذ لو حلّ أوّلًا وثانيًا مع درّاج ياماها كونه شعر بأنّه امتلك الوتيرة لتحقيق الفوز الثاني في مسيرته.

"من الصعب معرفة ذلك لأنّني أعتقد بأنّني كنت قادرًا على الفوز اليوم، وكان فابيو ليحلّ ثانيًا" قال إسبارغارو عندما سُئل إن كان قد خسر الفوز اليوم أم أنّه كسب على صعيد البطولة.

وأردف: "كسبت 13 نقطة، لو نظرنا إلى البطولة فالوضع أفضل، لكنّني خسرت فوزًا".

وأضاف: "أنا متأكّدٌ من أنّه كان بوسعي الفوز اليوم. لديّ فوزٌ واحدٌ في مسيرتي، لذا كنت أحبّذ أن أكسب خمس نقاطٍ إضافيّة (على كوارتارارو) وأن أحقّق الفوز".

وأكمل: "لو لم تكن هادئًا ما تكون قادرًا على تقديم الكثير من اللفّات أسرع بنصف ثانية من الزمن القياسي السابق".

وواصل شرحه بالقول: "كنت عدائيًا، وغاضبًا جدًا لأنّي في كلّ مرّة كنت أنظر فيها إلى أزمنتي كنت أزداد غضبًا لأنّني علمت بأنّه من المستحيل على الآخرين مجاراة وتيرتي وكنت ألحق بهم".

ثمّ تابع: "لكنّني كنت سعيدًا في ذات الوقت بتقديمي تلك الأزمنة".

ويعتقد إسبارغارو بأنّه لم تكن هناك نيّة لكوارتارارو للتسبب في الحادث، وأنّه أساء تقدير منطقة الكبح بسبب شعوره القويّ على الدرّاجة.