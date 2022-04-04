إسبارغارو: "حلم" الفوز في الموتو جي بي "لا يُغيّر أيّ شيء" في حياتي

تقدّم صاحب الـ 32 عامًا على خورخي مارتن وتشبّث أمامه مع بقاء 5 لفّات على نهاية سباق تيرماس دي ريو هوندو ليُحقّق فوزًا تاريخيًا له ولأبريليا.

وجاء ذلك ضمن مشاركة إسبارغارو الـ 200 أمسٍ الأحد والـ 284 في المجمل ضمن الفئات الثلاث، وكان الدرّاج الوحيد في البطولة من دون أيّ فوزٍ في الفئات الثلاث.

وقال إسبارغارو أنّ فوزه الأوّل أكثر أهميّة بالنسبة لأبريليا، لكنّه يشعر بأنّه "يستحقّ" الفوز.

وقال الإسباني الذي أصبح يتصدّر البطولة: "من الواضح أنّني سعيدٌ جدًا بالفوز بالسباق، لكن لا شيء تغيّر".

وأضاف: "أنا محظوظٌ للغاية. عملي هو شغفي، ولديّ عائلة وكلّ ما أحلم به. لذا فإنّ الفوز لا يُغيّر حياتي".

وأكمل: "لكنّ هذه خطوة ضخمة بالنسبة لكلّ من في أبريليا، لأنّني عندما غادرت سوزوكي وانضممت لأبريليا قبل ستّة أعوام، فلم يكن أيّ أحدٍ يُريد الذهاب إليها، ولم يُؤمن أيّ أحد بالمشروع".

وأردف: "أنا سعيدٌ جدًا لأنّني شعرت بأنّ حظيت بأفضل درّاجة في مسيرتي منذ التجارب التحضيريّة. لكن من الواضح أنّه من الصعب للغاية تقييم الدرّاجة في التجارب التحضيريّة".

ثمّ تابع: "لكنّني كنت قريبًا للغاية من أسرع الدرّاجين في كلّ تجارب، كما حظيت بشعورٍ جيّد في قطر. لذا بدأنا بإظهار إمكانيّاتنا خطوة بخطوة. لم يكن سباقًا محظوظًا أو سباقًا ممطرًا، أعتقد بأنّنا أثبتنا أنّنا الأسرع في التصفيات، وكذلك في السباق، ونحن نتصدّر البطولة الآن".

وواصل حديثه بالقول: "أنا في الـ 32 لكنّني حقّقت هذا الفوز أخيرًا. أعتقد بأنّني أستحقّ ذلك".