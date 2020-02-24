إسبارغارو: تعليقات يانوني "مخلّة بالاحترام"

راجعت أبريليا درّاجتها "آر.اس-جي.بي" بشكلٍ مكثّفٍ لموسم 2020، حيث حقّقت الدرّاجة بداية ناجحة على المسار في التجارب التحضيريّة في سيبانغ قبل أسبوعين على إثرٍ موسمٍ سابقٍ صعبٍ للحظيرة الإيطاليّة.

وتحدّث إسبارغارو بشكلٍ علني حيال افتقار الفريق للتقدّم على صعيد تطوير الدرّاجة في 2019، لكنّه أشاد بالجهود التي حقّقتها أبريليا في ماليزيا.

على الجانب الآخر لا يزال يانوني مستبعدًا من المشاركة من قبل الهيئة الحاكمة "فيم" نتيجة خرقٍ لقوانين حظر المنشّطات، لكنّه كان حاضرًا في قطر للكشف عن كسوة الفريق.

وقال الإيطالي بعد ذلك أنّ الدرّاجة الجديدة صُنّعت "وفق تعليماته".

وأضاف: "الدرّاجة إحدى أجمل الدرّاجات، حقّقنا خطوة مهمّة جدًا إلى الأمام".

وأضاف: "آمل اختبارها على المسار في أقرب وقتٍ ممكن. عانينا طوال العام، ركّزنا على 2020 وكانت النوايا ناجحة. أشعر أنّني جزء جذري في هذا المشروع، تمّ تصنيع هذه الدرّاجة وفق تعليماتي".

وأشعلت تلك التعليقات غضب إسبارغارو، الذي قال أنّها "تخلّ باحترام" العمل الذي بذله ميكانيكيو ومهندسو أبريليا، إلى جانب برادلي سميث درّاج الاختبارات.

وأصرّ إسبارغارو على أن تعليقات يانوني "غير صحيحة" وأنّه "يعلم بالكامل أنّها غير حقيقيّة".

"إنّها مخلّة بالاحترام كثيرًا" قال إسبارغارو عندما سُئل عن رأيه في تعليقات يانوني.

وأضاف: "أشعر أنّني حظيت بصداقات جيّدة مع زملائي، وكذلك مع أندريا. لكن ما قاله بالأمس سيُنهي علاقتنا الجيّدة بالنسبة لي، كون ما قاله مخلٌ بالاحترام تجاه المهندسين، والميكانيكيين وبرادلي وأنا، لأنّه غير صحيح".

وأردف: "يعلم بالكامل أنّ ما قاله غير صحيح، أتواجد في أبريليا منذ أربعة أعوام وطلبت هذا ودفعت المهندسين ووصلت الدرّاجة أخيرًا".

وأكمل: "لكنّ تعليقاته غير صحيحة. استخدم إعداداتي طوال الموسم وكان خلفي في 90 بالمئة من الحصص".

وواصل شرحه بالقول: "لذا ما قاله لم يكن منصفًا تجاه جميع من حولي وجميع العاملين في أبريليا".

واختتم: "لكنّنا نعلم حالة أندريا. سأُواصل عيش أسلوب حياتي وكذلك هو، وسيُقرّر المستقبل مصيره".