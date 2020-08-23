إسبارغارو: الفوز في النمسا كان أقرب منالًا الأسبوع الماضي

تصدّر إسبارغارو سباق جائزة النمسا الكبرى قبل توقّفه، حيث بدا المرشّح الأقوى للفوز بين درّاجي الصدارة، لكنّه عانى من افتقار الأداء على الإطارات المتوسطة المفضّلة له عند استئناف السباق قبل أن ينتهي الأمر باصطدامه مع درّاج تيك3 ميغيل أوليفيرا.

وكان درّاج "كاي تي ام" سريعًا طيلة نهاية أسبوع جائزة ستيريا، حيث تصدّر التجارب الحرّة ليوم الجمعة قبل أن يحصد قطب الانطلاق الأوّل بفارق 0.022 عن أقرب ملاحقيه.

وبينما يخشى بعض الدرّاجين من امتلاك إسبارغارو للوتيرة التي تخوّله الفوز، لكنّ الإسباني نفسه قال بأنّه سيكون من الصعب الفوز اليوم بالنظر إلى الترتيب التنافسيّ الحالي.

"أعتقد بأنّنا حظينا بفرصة أكبر للفوز بالسباق الأسبوع الماضي. وأنّ الانتصار كان أقرب منالًا في ظل تقديمنا لأداء جيّد في الجولة الأولى (قبل توقّف السباق)" قال إسبارغارو.

وأضاف: "نهاية هذا الأسبوع مختلفة بعض الشيء، فقد حسّنت سوزوكي أداءها على مدار كامل نهاية الأسبوع، حيث يبدو كلا درّاجيها في وضع رائع مع وتيرة جيّدة للغاية".

وتابع: "درّاجو دوكاتي سيكونون ضمن المنافسة كذلك بالتأكيد وهنالك (تاكاكي) ناكاغامي الذي لن يجعل وضعي سهلًا على الإطلاق خلال السباق. أعتقد بأنّه تجمعنا كلّنا وتيرة متشابهة، ربما حظيت بأمر آخر نهاية الأسبوع الماضي، لكن سيكون من الصعب الفوز اليوم".

واختتم: "مهما سيحدث، أرغب عبور خط النهاية بكل تأكيد، وإذا كان من الممكن المنافسة على الفوز، فسيكون ذلك رائعًا، لكنّ منصّة تتويج هنا كذلك في موطن كاي تي ام وللمرة الأولى ستكون أمرًا لا يُصدق أيضاً".