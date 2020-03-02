إزبيليتا: سيكون هناك موسم موتو جي بي بالتأكيد

أكّدت دورنا مساء الأحد إلغاء جولة قطر الافتتاحيّة بسبب فرض حجرٍ صحيٍ بـ 14 يومًا على المسافرين القادمين من إيطاليا، بعد أن عرفت الأخيرة ارتفاعًا حادًا في عدد حالات الإصابة نهاية الأسبوع الماضي.

وضمن بيانٍ رسميٍ من إزبيليتا، قال الإسباني أنّ مسألة الحجر الصحيّ للمسافرين الإيطاليين لم تترك خيارًا سوى التخلّي عن السباق.

وقال: "كنّا على تواصل قريب مع السلطات في قطر لفهم ما كان بوسعنا فعله. لكنّ الوضع تغيّر كثيرًا خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "لم تكن مشكلة معيّنة لأيّ أحدٍ يومَي السبت والأحد، لكن في وقتٍ متأخّرٍ من يوم الأحد تلقّينا إشعارًا من السلطات القطريّة يُفيد بأنّه نتيجة الوضع في إيطاليا والعالم بأسره، فإنّ جميع حاملي الجنسيّة الإيطاليّة والمقيمين في إيطاليا والوافدين من هناك يحتاجون للتأكّد من عدم تواجدهم في إيطاليا خلال آخر 14 يومًا".

وأكمل: "من الواضح أنّ ذلك غير ممكن بالنسبة لأطقمنا، وذلك هو السبب الذي دفعنا لإلغاء فئة الموتو جي بي في قطر".

وأعلنت حكومة تايلاند صباح اليوم تأجيل الجولة الثانية من الموسم نتيجة حظر الحكومة لجميع الأحداث الضخمة في البلاد استجابة لتفشّي الفيروس.

وقال إزبيليتا حيال ذلك: "تحدّثنا إلى السلطات في تايلاند طوال عطلة نهاية الأسبوع وأعلمونا صباح الإثنين بأنّه سيكون هناك اجتماع لتقرير أيّ الأحداث التي من الممكن إقامتها في تايلاند".

وأضاف: "ليس لذلك علاقة بالإيطاليين أو أيّ جنسيّة أخرى تدخل تايلاند، بل قرّروا إلغاء جميع الأحداث الكبرى التي تتضمّن أعدادًا كبيرة من المشجّعين".

وفي حين أنّه لم يتمّ بعد تأكيد موعد انطلاق موسم 2020، يُؤمل أن يكون الخامس من أبريل/نيسان المحدّد لجائزة الأمريكيّتين الكبرى انطلاقة الموسم الفعليّة.

من جانبهم أصدر القائمون على جائزة الأرجنتين الكبرى بيانًا أكّدوا فيه أنّ السباق سيُقام في الموعد المخطّط له في الـ 19 من أبريل.

وبالرغم من عدم فرض أيّة قيودٍ على السفر إلى الأرجنتين في الوقت الحاضر فإنّ الوضع قد يتغيّر سريعًا.

وأصرّ إزبيليتا على أنّ دورنا ستُحاول السيطرة على الوضع الحالي، قائلًا أنّها "تتمنّى" إقامة جميع السباقات هذا الموسم.

وقال حيال ذلك: "سيكون هناك موسم موتو جي بي 2020 بالتأكيد. سنُحاول المواصلة مع كلّ شيء والإبقاء على متابعتنا للوضع كونه يتغيّر يومًا تلو الآخر، لكنّ أمنيتنا هي إقامة جميع السباقات في 2020".