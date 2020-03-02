إزبيليتا: سيكون هناك موسم موتو جي بي بالتأكيد

موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
30 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
تذاكر
16 أبريل
-
19 أبريل
الحدث التالي خلال
44 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
58 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
14 مايو
-
17 مايو
الحدث التالي خلال
72 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
28 مايو
-
31 مايو
الحدث التالي خلال
86 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
93 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
تذاكر
18 يونيو
-
21 يونيو
الحدث التالي خلال
107 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
114 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
تذاكر
09 يوليو
-
12 يوليو
الحدث التالي خلال
128 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة التشيك الكبرى
تذاكر
06 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
156 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
13 أغسطس
-
16 أغسطس
الحدث التالي خلال
163 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
177 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
تذاكر
10 سبتمبر
-
13 سبتمبر
الحدث التالي خلال
191 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
تذاكر
01 أكتوبر
-
04 أكتوبر
الحدث التالي خلال
212 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
15 أكتوبر
-
18 أكتوبر
الحدث التالي خلال
226 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
234 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
240 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
254 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / أخبار عاجلة

إزبيليتا: سيكون هناك موسم موتو جي بي بالتأكيد

المشاركات
التعليقات
إزبيليتا: سيكون هناك موسم موتو جي بي بالتأكيد
02-03-2020

أصرّ كارميلو إزبيليتا الرئيس التنفيذيّ لشركة دورنا سبورتس مروّجة الموتو جي بي على أنّه "سيكون هناك موسم في 2020 بالتأكيد" ضمن بيانٍ نُشر على إثر إلغاء أوّل جولتَين من الموسم بسبب فيروس كورونا.

أكّدت دورنا مساء الأحد إلغاء جولة قطر الافتتاحيّة بسبب فرض حجرٍ صحيٍ بـ 14 يومًا على المسافرين القادمين من إيطاليا، بعد أن عرفت الأخيرة ارتفاعًا حادًا في عدد حالات الإصابة نهاية الأسبوع الماضي.

وضمن بيانٍ رسميٍ من إزبيليتا، قال الإسباني أنّ مسألة الحجر الصحيّ للمسافرين الإيطاليين لم تترك خيارًا سوى التخلّي عن السباق.

وقال: "كنّا على تواصل قريب مع السلطات في قطر لفهم ما كان بوسعنا فعله. لكنّ الوضع تغيّر كثيرًا خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "لم تكن مشكلة معيّنة لأيّ أحدٍ يومَي السبت والأحد، لكن في وقتٍ متأخّرٍ من يوم الأحد تلقّينا إشعارًا من السلطات القطريّة يُفيد بأنّه نتيجة الوضع في إيطاليا والعالم بأسره، فإنّ جميع حاملي الجنسيّة الإيطاليّة والمقيمين في إيطاليا والوافدين من هناك يحتاجون للتأكّد من عدم تواجدهم في إيطاليا خلال آخر 14 يومًا".

اقرأ أيضاً:

وأكمل: "من الواضح أنّ ذلك غير ممكن بالنسبة لأطقمنا، وذلك هو السبب الذي دفعنا لإلغاء فئة الموتو جي بي في قطر".

وأعلنت حكومة تايلاند صباح اليوم تأجيل الجولة الثانية من الموسم نتيجة حظر الحكومة لجميع الأحداث الضخمة في البلاد استجابة لتفشّي الفيروس.

وقال إزبيليتا حيال ذلك: "تحدّثنا إلى السلطات في تايلاند طوال عطلة نهاية الأسبوع وأعلمونا صباح الإثنين بأنّه سيكون هناك اجتماع لتقرير أيّ الأحداث التي من الممكن إقامتها في تايلاند".

وأضاف: "ليس لذلك علاقة بالإيطاليين أو أيّ جنسيّة أخرى تدخل تايلاند، بل قرّروا إلغاء جميع الأحداث الكبرى التي تتضمّن أعدادًا كبيرة من المشجّعين".

وفي حين أنّه لم يتمّ بعد تأكيد موعد انطلاق موسم 2020، يُؤمل أن يكون الخامس من أبريل/نيسان المحدّد لجائزة الأمريكيّتين الكبرى انطلاقة الموسم الفعليّة.

من جانبهم أصدر القائمون على جائزة الأرجنتين الكبرى بيانًا أكّدوا فيه أنّ السباق سيُقام في الموعد المخطّط له في الـ 19 من أبريل.

وبالرغم من عدم فرض أيّة قيودٍ على السفر إلى الأرجنتين في الوقت الحاضر فإنّ الوضع قد يتغيّر سريعًا.

وأصرّ إزبيليتا على أنّ دورنا ستُحاول السيطرة على الوضع الحالي، قائلًا أنّها "تتمنّى" إقامة جميع السباقات هذا الموسم.

وقال حيال ذلك: "سيكون هناك موسم موتو جي بي 2020 بالتأكيد. سنُحاول المواصلة مع كلّ شيء والإبقاء على متابعتنا للوضع كونه يتغيّر يومًا تلو الآخر، لكنّ أمنيتنا هي إقامة جميع السباقات في 2020".

المقال التالي
كورونا يضرب الموتو جي بي مُجددًا بتأجيل جولة تايلاند

المقال السابق

كورونا يضرب الموتو جي بي مُجددًا بتأجيل جولة تايلاند
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي

منصة السباق

جائزة الأمريكيّتين الكبرى

جائزة الأمريكيّتين الكبرى

٢ أبريل - ٥ أبريل
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

"تسوية سرية" بين فيراري و"فيا" بخصوص محرّك الموسم الماضي

2
فورمولا 1

توست: من غير المنصف إقامة جائزة أستراليا من دون مشاركة جميع فرق الفورمولا واحد

3
فورمولا 1

أبرز الأرقام والإحصائيات من التجارب الشتوية الثانية في برشلونة

4
فورمولا 1

هاميلتون واثق من قدرة مرسيدس على حل مشاكل موثوقية المحرك

5
موتو جي بي

موتو جي بي: إلغاء سباق قطر 2020 جرّاء فيروس كورونا

أحدث ملفات الفيديو

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020 00:36
موتو جي بي

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020 01:27
موتو جي بي

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020

موتو جي بي: العرض التشويقي لموسم 2020 01:16
موتو جي بي

موتو جي بي: العرض التشويقي لموسم 2020

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق اليابان 00:38
موتو جي بي

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق اليابان

ناصر العطية يصطحب خورخي لورينزو في مغامرة صحراوية 02:04
موتو جي بي

ناصر العطية يصطحب خورخي لورينزو في مغامرة صحراوية

أحدث الأخبار

إزبيليتا: سيكون هناك موسم موتو جي بي بالتأكيد
MGP

إزبيليتا: سيكون هناك موسم موتو جي بي بالتأكيد

كورونا يضرب الموتو جي بي مُجددًا بتأجيل جولة تايلاند
MGP

كورونا يضرب الموتو جي بي مُجددًا بتأجيل جولة تايلاند

موتو جي بي: إلغاء سباق قطر 2020 جرّاء فيروس كورونا
MGP

موتو جي بي: إلغاء سباق قطر 2020 جرّاء فيروس كورونا

ماركيز يزعم بأنّ هوندا "توصّلت إلى المشكلة" في اليوم الأخير من تجارب قطر
MGP

ماركيز يزعم بأنّ هوندا "توصّلت إلى المشكلة" في اليوم الأخير من تجارب قطر

روسي "قلقٌ" إزاء وتيرة سباق درّاجة ياماها لموسم 2020
MGP

روسي "قلقٌ" إزاء وتيرة سباق درّاجة ياماها لموسم 2020

جدول

موتو جي بي
  • موتو جي بي
  • فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢ أبريل
تذاكر
١٦ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
١٤ مايو
تذاكر
٢٨ مايو
تذاكر
٤ يونيو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.