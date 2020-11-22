أوليفيرا يُقلّل من حظوظه في الفوز بسباق جائزة البرتغال الكبرى للموتو جي بي

حقّق أوليفيرا قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في الموتو جي بي على حلبة ألغارف الدوليّة متفوّقًا بفارق 0.044 ثانية على فرانكو موربيديللي.

لكنّ أوليفيرا اعترف أنّه سيكون عليه التغلّب على "منافسين أقوياء للغاية" في بداية السباق، إلى جانب أنّ مستويات تآكل الإطار الخلفيّ لا تزال مجهولة بالنسبة لأغلب المتسابقين.

وقال البرتغالي الشاب: "أعتقد بأنّه من الصعب للغاية تحديد من سيفوز، كونه لم يسبق لنا التسابق هنا ومن أجل الابتعاد في الأمام فإنّك تحتاج لأن تسير الكثير من العوامل لصالحك. بالطبع من الرائع تحقيق الفوز. لكن مثلما قلت سابقًا فإنّني أشعر بأنّ هناك منافسين أقوياء للغاية".

وأردف: "لا أعلم ما سيحدث بعد 15 لفّة على صعيد الإطارات. نحتاج للتحلّي بالثقة والتفاؤل، لكن ليس بشكلٍ مفرط".

وعندما سُئل إن كان التسابق في موطنه يتسبّب في المزيد من الضغط عليه، أجاب: "كلّا، لا أرى ضغطًا إضافيًا. بل أرى أنّه لامتياز أن أتسابق هنا. أريد تقديم أداء جيّد، وأريد الاستمتاع كذلك".