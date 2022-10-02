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موتو جي بي / جائزة تايلاند الكبرى تقرير السباق

أوليفيرا يفوز بسباق تايلاند الممطر وكارثة لكوارتارارو

أحرز ميغيل أوليفيرا فوزًا مثيرًا في الأجواء الممطرة في سباق جائزة تايلاند الكبرى للموتو جي بي بعد تفوّقه على درّاجي دوكاتي، في حين واجه فابيو كوارتارارو سباقًا كارثيًا أكمله خارج مراكز النقاط.

أوليفيرا يفوز بسباق تايلاند الممطر وكارثة لكوارتارارو

أدّت الأمطار الغزيرة إلى تأخير انطلاقة السباق إلى حين تحسّن الأحوال الجويّة.

وفُتح المسار أخيرًا بعد مرور 35 دقيقة، حيث شرع الدرّاجون في إتمام لفّات استطلاعيّة قبل التوجّه إلى شبكة الانطلاق.

وجاءت الانطلاقة أخيرًا ووقع احتكاكٌ طفيف بين بيزيكي ومارتن في المنعطف الأوّل خرجا على إثره عن المسار لكنّهما واصل القيادة بسرعة، وحافظ بيزيكي على الصدارة في حين تراجع مارتن إلى المركز الرابع خلف ثنائيّ الفريق المصنعيّ لدوكاتي.

في الأثناء كانت لفّة كوارتارارو الافتتاحيّة كارثيّة حيث تراجع إلى المركز الـ 17 بعد احتكاكٍ مع أليكس ماركيز.

لكنّ بيزيكي تلقى عقوبة التراجع مركزًا إلى الخلف بسبب تجاوز حدود المسار في تلك الواقعة، ولدى تطبيقه للعقوبة فقد تقدّم جاك ميلر إلى الصدارة.

وأصبح لوكا ماريني أوّل ضحايا السباق عندما سقط في اللفّة الرابعة عند المنعطف التاسع.

في الأثناء استمرّ تراجعه بيزيكي بعد أن تجاوزه ميغيل أوليفيرا، وبانيايا وماركيز في اللفتين التاليتين.

وكان أوليفيرا الأسرع في تلك المرحلة، حيث أقدم على المحاولة الأولى لتجاوز ميلر في اللفّة التاسعة، لكنّ الأسترالي استعاد صدارته فورًا، وذلك في ظلّ ابتعادهما في الصدارة.

وجاءت المحاولة التالية بعد ذلك بست لفّات، حيث دخل الثنائيّ في مناوشة حامية تقدّم على إثرها أوليفيرا إلى الصدارة، لكنّ ميلر بقي على مقربة منه طوال الوقت.

وتشبّث أوليفيرا في الأمام مُحرزًا الفوز في النهاية أمام ميلر، بينما صمد فرانشيسكو بانيايا أمام هجمات يوهان زاركو ومارك ماركيز ليضمن آخر مراكز منصّة التتويج ويقترب بشكلٍ كبيرٍ من صدارة البطولة في ظلّ السباق الكارثي للمتصدّر كوارتارارو الذي فشل فيه في تحقيق أيّة نقاط وكانت خيبة أمله واضحة للغاية بعد أن عانى طوال السباق على متن درّاجة ياماها في هذه الظروف.

وذهب المركز السادس إلى إنيا باستيانيني الذي تقدّم المجموعة الثانية خلف مجموعة الصدارة بعد أن فصلت بينهما أكثر من 10 ثوانٍ.

وتواجد مافيريك فينياليس في المركز السابع أمام أليكس ماركيز وخورخي مارتن، في حين أكمل براد بيندر ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت
1   88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 25  
2   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 25 0.730
3   63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 25 1.968
4   5 France يوهان زاركو دوكاتي 25 2.490
5   93 Spain مارك ماركيز هوندا 25 2.958
6   23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 25 13.257
7   12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 25 14.566
8   73 Spain أليكس ماركيز هوندا 25 14.861
9   89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 25 15.365
10   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 25 18.097
11   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 25 19.041
12   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 25 19.659
13   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 25 22.439
14   44 Spain بول إسبارغارو هوندا 25 23.646
15   25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 25 30.483
16   72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 25 33.466
17   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 25 34.072
18   49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 25 36.203
19   35 United Kingdom كال كراتشلو ياماها 25 36.532
20   9 Italy دانيلو بيتروشي سوزوكي 25 42.508
21   40 South Africa دارين بيندر ياماها 25 49.992
22   45 Japan تيتسوتا ناجاشيما هوندا 25 51.346
23   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 23 53.182
  انسحب 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 11  
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موتو جي بي: تأجيل انطلاقة سباق تايلاند بسبب الأمطار الغزيرة
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موتو جي بي: تأجيل انطلاقة سباق تايلاند بسبب الأمطار الغزيرة

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أوليفيرا يفوز بسباق تايلاند الممطر وكارثة لكوارتارارو
موتو جي بي موتو جي بي

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