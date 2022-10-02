أوليفيرا يفوز بسباق تايلاند الممطر وكارثة لكوارتارارو

أدّت الأمطار الغزيرة إلى تأخير انطلاقة السباق إلى حين تحسّن الأحوال الجويّة.

وفُتح المسار أخيرًا بعد مرور 35 دقيقة، حيث شرع الدرّاجون في إتمام لفّات استطلاعيّة قبل التوجّه إلى شبكة الانطلاق.

وجاءت الانطلاقة أخيرًا ووقع احتكاكٌ طفيف بين بيزيكي ومارتن في المنعطف الأوّل خرجا على إثره عن المسار لكنّهما واصل القيادة بسرعة، وحافظ بيزيكي على الصدارة في حين تراجع مارتن إلى المركز الرابع خلف ثنائيّ الفريق المصنعيّ لدوكاتي.

في الأثناء كانت لفّة كوارتارارو الافتتاحيّة كارثيّة حيث تراجع إلى المركز الـ 17 بعد احتكاكٍ مع أليكس ماركيز.

لكنّ بيزيكي تلقى عقوبة التراجع مركزًا إلى الخلف بسبب تجاوز حدود المسار في تلك الواقعة، ولدى تطبيقه للعقوبة فقد تقدّم جاك ميلر إلى الصدارة.

وأصبح لوكا ماريني أوّل ضحايا السباق عندما سقط في اللفّة الرابعة عند المنعطف التاسع.

في الأثناء استمرّ تراجعه بيزيكي بعد أن تجاوزه ميغيل أوليفيرا، وبانيايا وماركيز في اللفتين التاليتين.

وكان أوليفيرا الأسرع في تلك المرحلة، حيث أقدم على المحاولة الأولى لتجاوز ميلر في اللفّة التاسعة، لكنّ الأسترالي استعاد صدارته فورًا، وذلك في ظلّ ابتعادهما في الصدارة.

وجاءت المحاولة التالية بعد ذلك بست لفّات، حيث دخل الثنائيّ في مناوشة حامية تقدّم على إثرها أوليفيرا إلى الصدارة، لكنّ ميلر بقي على مقربة منه طوال الوقت.

وتشبّث أوليفيرا في الأمام مُحرزًا الفوز في النهاية أمام ميلر، بينما صمد فرانشيسكو بانيايا أمام هجمات يوهان زاركو ومارك ماركيز ليضمن آخر مراكز منصّة التتويج ويقترب بشكلٍ كبيرٍ من صدارة البطولة في ظلّ السباق الكارثي للمتصدّر كوارتارارو الذي فشل فيه في تحقيق أيّة نقاط وكانت خيبة أمله واضحة للغاية بعد أن عانى طوال السباق على متن درّاجة ياماها في هذه الظروف.

وذهب المركز السادس إلى إنيا باستيانيني الذي تقدّم المجموعة الثانية خلف مجموعة الصدارة بعد أن فصلت بينهما أكثر من 10 ثوانٍ.

وتواجد مافيريك فينياليس في المركز السابع أمام أليكس ماركيز وخورخي مارتن، في حين أكمل براد بيندر ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: