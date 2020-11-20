أوليفيرا يتصدّر التجارب الحرّة الأولى من جائزة البرتغال الكبرى للموتو جي بي
تصدّر صاحب الأرض والجمهور ميغيل أوليفيرا حصّة التجارب الحرّة الأولى الأطول ضمن جائزة البرتغال الكبرى للموتو جي بي، ليتقدّم بفارق 0.040 ثانية فقط على مافيريك فينياليس.
منتشيًا بإحرازه للقب هذا الموسم نهاية الأسبوع الماضي في فالنسيا، تقدّم جوان مير سريعًا إلى الصدارة بتوقيت وقدره 1:43.169 دقيقة.
لكنّ الدرّاجين حسّنوا أزمنتهم بشكلٍ متواتر إثر ذلك إلى أن تقدّم مافيريك فينياليس إلى الصدارة بـ 1:41.427 دقيقة.
وتواصل تحسين الأزمنة في ظلّ تعوّد الدرّاجين على المسار في ظلّ هذه الزيارة الأولى للموتو جي بي إلى حلبة ألغارف.
إذ عاد فينياليس لتحسين زمنه بأكثر من ثانية مُسجّلًا 1:40.162 دقيقة مع دخول الحصّة دقائقها الأخيرة.
لكنّ البطل المحليّ ميغيل أوليفيرا تمكّن من اقتناص الصدارة بعد رفع العلم الشطرنجي بتوقيت وقدره 1:40.122 دقيقة.
وذهب المركز الثاني لفينياليس بفارق 0.040 ثانية، بينما كان المركز الثالث من نصيب أليكس إسبارغارو.
أمّا لورينزو سافادوري درّاج اختبارات أبريليا الآخر فقد حلّ رابعًا أمام بول إسبارغارو درّاج الفريق المصنعيّ لكاي تي ام.
وضمن سباقه الأخير كدرّاج أساسيّ، حلّ كال كراتشلو سادسًا، في الوقت الذي اكتفى فيه مير بالمركز السابع.
من جانبه حلّ فابيو كوارتارارو ثامنًا بفارق 0.021 ثانية عن مير، كما تقدّم بفارق 0.001 ثانية فقط على تاكاكي ناكاغامي، بينما أكمل ستيفان برادل ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|28
|1:40.122
|168.418
|2
|12
|مافيريك فينياليس
|ياماها
|31
|1:40.162
|0.040
|0.040
|168.351
|3
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|27
|1:40.236
|0.114
|0.074
|168.226
|4
|32
|لورينزو سافادوري
|أبريليا
|25
|1:40.297
|0.175
|0.061
|168.124
|5
|44
|بول إسبارغارو
|كاي تي ام
|23
|1:40.680
|0.558
|0.383
|167.485
|6
|35
|كال كراتشلو
|هوندا
|27
|1:40.695
|0.573
|0.015
|167.460
|7
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|26
|1:40.856
|0.734
|0.161
|167.192
|8
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|29
|1:40.877
|0.755
|0.021
|167.158
|9
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|29
|1:40.878
|0.756
|0.001
|167.156
|10
|6
|ستيفان برادل
|هوندا
|29
|1:40.920
|0.798
|0.042
|167.086
|11
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|26
|1:40.960
|0.838
|0.040
|167.020
|12
|4
|أندريا دوفيزيوزو
|دوكاتي
|25
|1:40.961
|0.839
|0.001
|167.018
|13
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|27
|1:41.167
|1.045
|0.206
|166.678
|14
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|29
|1:41.181
|1.059
|0.014
|166.655
|15
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|31
|1:41.228
|1.106
|0.047
|166.578
|16
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|26
|1:41.271
|1.149
|0.043
|166.507
|17
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|25
|1:41.433
|1.311
|0.162
|166.241
|18
|9
|دانيلو بيتروشي
|دوكاتي
|26
|1:41.928
|1.806
|0.495
|165.434
|19
|46
|فالنتينو روسي
|ياماها
|26
|1:41.946
|1.824
|0.018
|165.405
|20
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|28
|1:42.082
|1.960
|0.136
|165.184
|21
|53
|تيتو راباط
|دوكاتي
|29
|1:43.154
|3.032
|1.072
|163.468
|22
|82
|ميكا كاليو
|كاي تي ام
|26
|1:43.910
|3.788
|0.756
|162.278
حول هذه المقالة
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|الكاتب
|مروان الوافي