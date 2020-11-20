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موتو جي بي / جائزة البرتغال الكبرى / تقرير التجارب

أوليفيرا يتصدّر التجارب الحرّة الأولى من جائزة البرتغال الكبرى للموتو جي بي

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أوليفيرا يتصدّر التجارب الحرّة الأولى من جائزة البرتغال الكبرى للموتو جي بي
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تصدّر صاحب الأرض والجمهور ميغيل أوليفيرا حصّة التجارب الحرّة الأولى الأطول ضمن جائزة البرتغال الكبرى للموتو جي بي، ليتقدّم بفارق 0.040 ثانية فقط على مافيريك فينياليس.

منتشيًا بإحرازه للقب هذا الموسم نهاية الأسبوع الماضي في فالنسيا، تقدّم جوان مير سريعًا إلى الصدارة بتوقيت وقدره 1:43.169 دقيقة.

لكنّ الدرّاجين حسّنوا أزمنتهم بشكلٍ متواتر إثر ذلك إلى أن تقدّم مافيريك فينياليس إلى الصدارة بـ 1:41.427 دقيقة.

وتواصل تحسين الأزمنة في ظلّ تعوّد الدرّاجين على المسار في ظلّ هذه الزيارة الأولى للموتو جي بي إلى حلبة ألغارف.

إذ عاد فينياليس لتحسين زمنه بأكثر من ثانية مُسجّلًا 1:40.162 دقيقة مع دخول الحصّة دقائقها الأخيرة.

لكنّ البطل المحليّ ميغيل أوليفيرا تمكّن من اقتناص الصدارة بعد رفع العلم الشطرنجي بتوقيت وقدره 1:40.122 دقيقة.

وذهب المركز الثاني لفينياليس بفارق 0.040 ثانية، بينما كان المركز الثالث من نصيب أليكس إسبارغارو.

أمّا لورينزو سافادوري درّاج اختبارات أبريليا الآخر فقد حلّ رابعًا أمام بول إسبارغارو درّاج الفريق المصنعيّ لكاي تي ام.

وضمن سباقه الأخير كدرّاج أساسيّ، حلّ كال كراتشلو سادسًا، في الوقت الذي اكتفى فيه مير بالمركز السابع.

من جانبه حلّ فابيو كوارتارارو ثامنًا بفارق 0.021 ثانية عن مير، كما تقدّم بفارق 0.001 ثانية فقط على تاكاكي ناكاغامي، بينما أكمل ستيفان برادل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 28 1:40.122     168.418
2 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 31 1:40.162 0.040 0.040 168.351
3 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 27 1:40.236 0.114 0.074 168.226
4 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 25 1:40.297 0.175 0.061 168.124
5 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 23 1:40.680 0.558 0.383 167.485
6 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 27 1:40.695 0.573 0.015 167.460
7 36 Spain جوان مير سوزوكي 26 1:40.856 0.734 0.161 167.192
8 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 29 1:40.877 0.755 0.021 167.158
9 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 29 1:40.878 0.756 0.001 167.156
10 6 Germany ستيفان برادل هوندا 29 1:40.920 0.798 0.042 167.086
11 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 26 1:40.960 0.838 0.040 167.020
12 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 25 1:40.961 0.839 0.001 167.018
13 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 27 1:41.167 1.045 0.206 166.678
14 5 France يوهان زاركو دوكاتي 29 1:41.181 1.059 0.014 166.655
15 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 31 1:41.228 1.106 0.047 166.578
16 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 26 1:41.271 1.149 0.043 166.507
17 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 25 1:41.433 1.311 0.162 166.241
18 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 26 1:41.928 1.806 0.495 165.434
19 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 26 1:41.946 1.824 0.018 165.405
20 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 28 1:42.082 1.960 0.136 165.184
21 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 29 1:43.154 3.032 1.072 163.468
22 82 Finland ميكا كاليو كاي تي ام 26 1:43.910 3.788 0.756 162.278
دوفيزيوزو "لا يشعر بالخسارة" حيال ألقاب الموتو جي بي الضائعة مع دوكاتي

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السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة البرتغال الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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