أوليفيرا يتصدّر التجارب الحرّة الأولى من جائزة البرتغال الكبرى للموتو جي بي

منتشيًا بإحرازه للقب هذا الموسم نهاية الأسبوع الماضي في فالنسيا، تقدّم جوان مير سريعًا إلى الصدارة بتوقيت وقدره 1:43.169 دقيقة.

لكنّ الدرّاجين حسّنوا أزمنتهم بشكلٍ متواتر إثر ذلك إلى أن تقدّم مافيريك فينياليس إلى الصدارة بـ 1:41.427 دقيقة.

وتواصل تحسين الأزمنة في ظلّ تعوّد الدرّاجين على المسار في ظلّ هذه الزيارة الأولى للموتو جي بي إلى حلبة ألغارف.

إذ عاد فينياليس لتحسين زمنه بأكثر من ثانية مُسجّلًا 1:40.162 دقيقة مع دخول الحصّة دقائقها الأخيرة.

لكنّ البطل المحليّ ميغيل أوليفيرا تمكّن من اقتناص الصدارة بعد رفع العلم الشطرنجي بتوقيت وقدره 1:40.122 دقيقة.

وذهب المركز الثاني لفينياليس بفارق 0.040 ثانية، بينما كان المركز الثالث من نصيب أليكس إسبارغارو.

أمّا لورينزو سافادوري درّاج اختبارات أبريليا الآخر فقد حلّ رابعًا أمام بول إسبارغارو درّاج الفريق المصنعيّ لكاي تي ام.

وضمن سباقه الأخير كدرّاج أساسيّ، حلّ كال كراتشلو سادسًا، في الوقت الذي اكتفى فيه مير بالمركز السابع.

من جانبه حلّ فابيو كوارتارارو ثامنًا بفارق 0.021 ثانية عن مير، كما تقدّم بفارق 0.001 ثانية فقط على تاكاكي ناكاغامي، بينما أكمل ستيفان برادل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: