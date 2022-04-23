تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / موتو جي بي: بول اسبارغارو يهيمن على التجارب الحرة الثانية في البرتغال التالي / موتو جي بي: زاركو يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات بورتيماو الجنونيّة
موتو جي بي / جائزة البرتغال الكبرى تقرير التجارب

أوليفيرا في صدارة التجارب الثالثة في بورتيماو وحادث جديد لماركيز

تصدّر البطل المحلي ميغيل أوليفيرا حصّة التجارب الحرّة الثالثة المتأثّرة بالأمطار لجائزة البرتغال الكبرى في الوقت الذي تعرّض فيه مارك ماركيز لحادث، بالتوازي مع اضطرار المتصدّر الحالي للبطولة إينيا باستيانيني للمشاركة في القسم الأوّل من التصفيات.

أوليفيرا في صدارة التجارب الثالثة في بورتيماو وحادث جديد لماركيز

تركت الأمطار الغزيرة صباح السبت مكانها لأجواء مشمسة عند بداية حصّة التجارب على حلبة بورتيماو.

نتيجة لذلك كان الدرّاجون قادرين على تحسين أزمنتهم في الجدول المزدوج لتحديد العشرة الأوائل العابرين بشكلٍ مباشرٍ إلى القسم الثاني من التصفيات.

وكان جاك ميلر درّاج دوكاتي هو أوّل من يُحسّن زمنه بالمقارنة مع يوم الجمعة، ثمّ تلاه أوليفيرا الفائز بسباق البرتغال العام 2020.

وواصل الأخير تحسين زمنه مُسجّلًا 1:50.552 دقيقة مع بقاء أقلّ من 30 دقيقة على نهاية الحصّة، وكانت تلك نهاية التحسينات بالنظر إلى عودة الأمطار بعد ذلك بقليل.

في الأثناء تعرّض مارك ماركيز لحادثٍ قوي بعد أن قُذف عن درّاجته مجدّدًا عند المنعطف الثامن وسقط على رأسه ما أدّى إلى كسر حاجب خوذته، لكنّه تمكّن من العودة لركوب درّاجته والعودة بها إلى المرآب مقتصرًا على خمس لفّات.

كما تعرّض شقيقه أليكس لحادثٍ بعد ثوانٍ قليلة من حادث أخيه، لكنّه لم يُصب بأيّ أذى.

وذهب المركز الثاني إلى جوان مير درّاج سوزوكي، في حين أحرز حامل اللقب فابيو كوارتارارو تقدّمًا كبيرًا هذا اليوم بعد معاناته البالغة بالأمس في هذه الظروف، وتمكّن من الحلول ثالثًا.

أمّا براد بيندر فقد وضع كاي تي ام في المركز الرابع أمام يوهان زاركو وأليكس إسبارغارو، في حين تواجد جاك ميلر سابعًا.

وبالرغم من حادثه فإنّ ماركيز تواجد ثامنًا أمام فرانكو موربيديللي الذي تمكّن هو الآخر من الانضمام إلى زميله كوارتارارو ضمن العشرة الأوائل هذا اليوم، في حين أكمل ماركو بيزيكي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 15 1:50.552     152.529 322
2 36 Spain جوان مير سوزوكي 9 1:50.601 0.049 0.049 152.461 327
3 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 13 1:50.606 0.054 0.005 152.454 324
4 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 16 1:50.659 0.107 0.053 152.381 326
5 5 France يوهان زاركو دوكاتي 15 1:51.243 0.691 0.584 151.581 334
6 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 15 1:51.248 0.696 0.005 151.574 330
7 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 17 1:51.253 0.701 0.005 151.568 333
8 93 Spain مارك ماركيز هوندا 6 1:51.385 0.833 0.132 151.388 325
9 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 19 1:51.455 0.903 0.070 151.293 325
10 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 16 1:51.511 0.959 0.056 151.217 333
11 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 15 1:51.567 1.015 0.056 151.141 328
12 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 14 1:51.850 1.298 0.283 150.759 328
13 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 17 1:51.875 1.323 0.025 150.725 327
14 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 17 1:51.898 1.346 0.023 150.694 330
15 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 15 1:51.902 1.350 0.004 150.688 323
16 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 15 1:51.961 1.409 0.059 150.609 332
17 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 16 1:52.153 1.601 0.192 150.351 327
18 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 13 1:52.247 1.695 0.094 150.225 320
19 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 13 1:52.296 1.744 0.049 150.160 328
20 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 9 1:52.620 2.068 0.324 149.728 328
21 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 14 1:52.732 2.180 0.112 149.579 325
22 40 South Africa دارين بيندر ياماها 12 1:53.252 2.700 0.520 148.892 323
23 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 14 1:53.413 2.861 0.161 148.681 332
24 32 Italy لورينزو سافادوري Aprilia 14 1:53.780 3.228 0.367 148.201 326
25 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 18 1:54.366 3.814 0.586 147.442 329
المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: بول اسبارغارو يهيمن على التجارب الحرة الثانية في البرتغال
المقال السابق

موتو جي بي: بول اسبارغارو يهيمن على التجارب الحرة الثانية في البرتغال
المقال التالي

موتو جي بي: زاركو يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات بورتيماو الجنونيّة

موتو جي بي: زاركو يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات بورتيماو الجنونيّة
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

موتو جي بي: زاركو يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات بورتيماو الجنونيّة
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: زاركو يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات بورتيماو الجنونيّة

أوليفيرا في صدارة التجارب الثالثة في بورتيماو وحادث جديد لماركيز
موتو جي بي موتو جي بي

أوليفيرا في صدارة التجارب الثالثة في بورتيماو وحادث جديد لماركيز

موتو جي بي: بول اسبارغارو يهيمن على التجارب الحرة الثانية في البرتغال
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: بول اسبارغارو يهيمن على التجارب الحرة الثانية في البرتغال

ماركيز في صدارة التجارب الحرّة الأولى الممطرة في بورتيماو
موتو جي بي موتو جي بي

ماركيز في صدارة التجارب الحرّة الأولى الممطرة في بورتيماو

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.