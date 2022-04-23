أوليفيرا في صدارة التجارب الثالثة في بورتيماو وحادث جديد لماركيز

تركت الأمطار الغزيرة صباح السبت مكانها لأجواء مشمسة عند بداية حصّة التجارب على حلبة بورتيماو.

نتيجة لذلك كان الدرّاجون قادرين على تحسين أزمنتهم في الجدول المزدوج لتحديد العشرة الأوائل العابرين بشكلٍ مباشرٍ إلى القسم الثاني من التصفيات.

وكان جاك ميلر درّاج دوكاتي هو أوّل من يُحسّن زمنه بالمقارنة مع يوم الجمعة، ثمّ تلاه أوليفيرا الفائز بسباق البرتغال العام 2020.

وواصل الأخير تحسين زمنه مُسجّلًا 1:50.552 دقيقة مع بقاء أقلّ من 30 دقيقة على نهاية الحصّة، وكانت تلك نهاية التحسينات بالنظر إلى عودة الأمطار بعد ذلك بقليل.

في الأثناء تعرّض مارك ماركيز لحادثٍ قوي بعد أن قُذف عن درّاجته مجدّدًا عند المنعطف الثامن وسقط على رأسه ما أدّى إلى كسر حاجب خوذته، لكنّه تمكّن من العودة لركوب درّاجته والعودة بها إلى المرآب مقتصرًا على خمس لفّات.

كما تعرّض شقيقه أليكس لحادثٍ بعد ثوانٍ قليلة من حادث أخيه، لكنّه لم يُصب بأيّ أذى.

وذهب المركز الثاني إلى جوان مير درّاج سوزوكي، في حين أحرز حامل اللقب فابيو كوارتارارو تقدّمًا كبيرًا هذا اليوم بعد معاناته البالغة بالأمس في هذه الظروف، وتمكّن من الحلول ثالثًا.

أمّا براد بيندر فقد وضع كاي تي ام في المركز الرابع أمام يوهان زاركو وأليكس إسبارغارو، في حين تواجد جاك ميلر سابعًا.

وبالرغم من حادثه فإنّ ماركيز تواجد ثامنًا أمام فرانكو موربيديللي الذي تمكّن هو الآخر من الانضمام إلى زميله كوارتارارو ضمن العشرة الأوائل هذا اليوم، في حين أكمل ماركو بيزيكي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: