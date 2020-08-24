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موتو جي بي / جائزة ستيريا الكبرى / أخبار عاجلة

أوليفيرا علم أنّ فوزه الأوّل في الموتو جي بي قادمٌ منذ أسابيع

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أوليفيرا علم أنّ فوزه الأوّل في الموتو جي بي قادمٌ منذ أسابيع

قال ميغيل أوليفيريا درّاج فريق تيك 3 في الموتو جي بي أنّ علم أنّ فوزه الأوّل في الفئة العليا من البطولة "قادمٌ منذ عدّة أسابيع" وذلك على إثر انتصاره المفاجئ في جائزة ستيريا الكبرى.

خرج البرتغالي منتصرًا في السباق الـ 900 في الفئة العليا في الموتو جي بي بعد أن انتزع الفوز من براثن بول إسبارغارو وجاك ميلر عندما خرجا عن المسار قليلًا في المنعطف الأخير من جائزة ستيريا الكبرى الدراميّة.

وكانت أفضل نتائج أوليفيرا ضمن موسمه الأوّل العام الماضي قد جاءت على حلبة ريد بُل رينغ عندما حلّ ثامنًا، حيث نجح في معادلة تلك النتيجة الشهر الماضي، قبل أن يُحسّنها بحلوله سادسًا في جائزة التشيك الكبرى.

وكان درّاج تيك 3 قد أظهر وتيرة قويّة في جائزة الأندلس الكبرى وتأهّل خامسًا، لكنّ براد بيندر أطاح به خارج السباق في اللفّة الأولى، كما أنّه كان يتّجه لتحقيق منصّة تتويجه الأولى في النمسا ضمن السباق الأوّل عندما تعرّض لحادث مع بول إسبارغارو.

"مجرّد الصراخ والفرحة الخالصة بعد تحقيق هذا الإنجاز أخيرًا" قال أوليفيرا عندما سُئل عمّا شعر به عندما عبر خطّ النهاية.

وأضاف: "علمت أنّ الفوز قادمٌ منذ بعض السباقات الماضية. شعرت بأنّ لدينا الإمكانيّة لفعل ذلك، لذا عندما تمكّنت من فعل ذلك أخيرًا فإنّ هذا لدافعٌ كبيرٌ للمواصلة على هذا النحو".

وكانت فرص البرتغالي غير قويّة في النصف الأوّل من السباق قبل رفع العلم الأحمر بسبب حادث مافيريك فينياليس، لكنّ ذلك التوقّف سمح له بالانتقال إلى الإطار الأماميّ القاسي عوضًا عن المتوسّط.

وقال حيال ذلك: "أنا سعيدٌ بحصولنا على فرصة ثانية كوني كنت قادرًا على تغيير الإطار الأماميّ".

وأضاف: "اخترت الإطار الأماميّ المتوسّط في البداية ولم أشعر بأنّه كان الخيار المناسب، لذا عندما توقّفنا فقد انتقلت إلى الإطار الأماميّ القاسي وحظيت بشعورٍ أفضل مباشرة. سمح لي ذلك بالتواجد في الأمام والمنافسة على منصّة التتويج".

وأكمل: "تمحور الأمر في المنعطفات الأخيرة حول استغلال المعركة أمامي. علمت في المنعطفات الأخيرة هنا في شبيلبرغ أنّه لو كان درّاجٌ قريبٌ من الآخر فسيُقدم على محاولة في النهاية".

وأردف: "بمعرفتي بجاك وبول، فقد علمت بأنّهما سيدخلان في احتكاك متقارب. لذا قلت في نفسي: سأبقى هنا وأعمل على خروجي من المنعطف. وقد كنت سعيدًا جدًا وغمرتني الأحاسيس عند عبور خطّ النهاية".

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