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أوغورا: "أصبحت منافسًا حقيقيًا على اللقب"

أكد الياباني آي أوغورا أنه أصبح منافسًا حقيقيًا على لقب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، بعدما ارتقى إلى المركز الثاني في الترتيب العام إثر حلوله وصيفًا في جائزة ألمانيا الكبرى.

منشور:
أياو أوغورا، تراك هاوس ريسينغ

أياو أوغورا، تراك هاوس ريسينغ

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

يواصل درّاج فريق تراكهاوس أبريليا تقديم مستويات لافتة في موسمه الثاني ضمن الفئة الملكة، بعدما حقق في ساكسنرينغ خامس نتيجة متتالية ضمن الأربعة الأوائل. وكانت أبرز محطات هذه السلسلة فوزه الأول في الفئة خلال جائزة هولندا الكبرى في آسن قبل أسبوعين.

وساعده المركز الثاني في ألمانيا على التقدم من المركز الرابع إلى الثاني في ترتيب البطولة، بفارق 14 نقطة فقط خلف درّاج فريق أبريليا الرسمي خورخي مارتين. كما أن مستوى مارتين الحالي يبدو أقل من مستوى أوغورا، بطل العالم لفئة موتو2 لعام 2024.

وعندما سُئل عقب السباق عما إذا كان يعتبر نفسه منافسًا حقيقيًا على اللقب، أجاب أوغورا بصراحته المعتادة: "نعم، بالتأكيد. نحن في وضع جيد في البطولة، وخلال السباقات الثلاثة الأخيرة كنا قادرين على تقديم مستوى قوي جدًا. لذلك سيكون هدفنا هو مواصلة العمل بهذه الطريقة."

وبدا أوغورا أكثر انفتاحًا في تصريحاته مقارنة بالمؤتمر الصحفي المقتضب الذي عقده يوم الخميس، إذ قدّم تقييمًا واثقًا لأدائه خلال النصف الأول من الموسم.

وقال: "أقيّم النصف الأول من الموسم بتقدير مرتفع جدًا. أمنح نفسي 10 من 10. لم أكن أتوقع أن أكون بهذه القوة هذا العام."

ورغم ذلك، شدد أوغورا على أنه لا يستهين بمنافسيه قبل انطلاق النصف الثاني من الموسم.

وأضاف: "تعرفون أن الظروف تتغير، كما أن الدراجين السريعين يختلفون من حلبة إلى أخرى، ولذلك من الصعب جدًا التعامل مع كل هذه المتغيرات. مهمتنا ستكون ببساطة أن نقدم المستوى نفسه في كل مرة، ثم نرى أين يمكننا إنهاء السباق."

وكشف ابن الخامسة والعشرين عامًا أنه يخطط لقضاء العطلة الصيفية بعيدًا عن أجواء حلبة السباقات، وهو ما سيساعده على استعادة تركيزه قبل استئناف المنافسات.

وقال: "لا أعلم، ربما سأقود الدراجة وأمارس الصيد. الهدف هو أن أعود بعد العطلة بأكبر قدر ممكن من الهدوء الذهني".

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