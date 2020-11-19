أليكس ماركيز: مير "أكثر ذكاء" من منافسيه في الموتو جي بي

تم تتويج مير بلقب موسم 2020 يوم الأحد الماضي في جائزة فالنسيا الكبرى، وذلك بعد إنهائه السباق بالمركز السابع منطلقًا من المركز الـ 12.

وكان درّاج سوزوكي قد وضع إحدي يديه على اللقب في الأسبوع السابق بعدما حقق الفوز في جائزة أوروبا الكبرى، ما عزّز صدارته إلى 37 نقطة قُبيل سباق نهاية الأسبوع الماضي.

وسجّل مير منصّات تتويج أكثر من أيّ درّاج آخر هذا الموسم، برصيد سبع منصات، بما فيها فوزه، كما أنهى كل سباقات الموسم، باستثناء سباقَين، ضمن الخمسة الأوائل.

ويعد ذلك نقيضًا صارخًا لمتصدر الترتيب لفترة طويلة فابيو كوارتارارو، الذي وبالرُغم من انتصاراته الثلاثة، إلّا أنّه لم يسجّل أية منصات تتويج أخرى وتواجد فقط ضمن الخمسة الأوائل لمرة واحدة أخرى طوال الموسم.

"حسنًا، لقد كان أداؤه ثابتًا على نحوٍ كبير" قال ماركيز عند سؤاله عن رأيه في إحراز مير للقب.

وأضاف: "لو كان هنالك درّاج آخر بهذا الثبات في الأداء، ربما كنا لنرى بطولة مختلفة. دومًا ما كانت لدينا بطولة يظهر من بدايتها من سيكون البطل، لكنّ هذا العام كان غريبًا جدًا جدًا".

وتابع: "كانت هنالك الكثير من التقلبات، ولا سيّما في معسكر ياماها. ومن ثم كان هنالك (أندريا) دوفيزيوزو كذلك الذي لم يحظ بأداء ثابت".

واختتم: "لكن مير كان حاضرًا، كان ذكيًا، بارعًا بالفعل، حيث قام بعمل جيّد من أجل حصد ذلك اللقب لصالح سوزوكي. لقد كان أكثر ذكاء وثباتًا في الأداء من الجميع".