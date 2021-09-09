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أليكس ماركيز: مارك يقوم بأشياء "سحريّة" مجدّدًا على درّاجة هوندا

يعتقد أليكس ماركيز أنّ شقيقه مارك "يقوم مجدّدًا بأشياء سحريّة" على درّاجة هوندا في الموتو جي بي، قائلًا أنّه الأوفر حظًا للفوز بجائزة أراغون الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.

أليكس ماركيز: مارك يقوم بأشياء "سحريّة" مجدّدًا على درّاجة هوندا

تُعدّ حلبة أراغون ثاني حلبة تسير عكس عقارب الساعة في الموتو جي بي في موسم 2021، وذلك بعد أن سبق لمارك ماركيز الفوز بالأولى في ألمانيا في يونيو الماضي كونها لا تفرض الكثير من الجهد على يده اليمنى التي تُواصل التعافي بعد كسرها العام الماضي.

وكان ماركيز متخصّصًا في الحلبات التي تسير عكس عقارب الساعة طوال مسيرته، حيث فاز بآخر 28 من أصل 40 شارك فيها في الفئة العليا.

وقال شقيقه أليكس حيال هويّة الأوفر حظًا للفوز بسباق أراغون نهاية هذا الأسبوع: "إن كنت لأختار فسأختار مارك".

وأضاف: "لذا أعتقد بأنّه من الأنسب اختياره. كان قريبًا للغاية في السباقات الماضية، صحيحٌ أنّه ارتكب بعض الأخطاء. لكنّني أعتقد بأنّه كان أقرب من أيّ وقتٍ مضى من المستوى الذي كان عليه".

وأردف: "يحتاج لبعض الأشياء أن تجتمع معًا، لكنّه يعلم ما عليه فعله، وشاهدت البيانات منذ سباق بورتيماو وصولًا إلى هنا وهو يقوم بتلك الأشياء السحريّة على الدرّاجة مجدّدًا".

واعترف مارك أنّ أسلوب قيادته لدرّاجة هوندا في الجولات الأخيرة لا يزال غير طبيعي في ظلّ تواصل تعافي يده، لذا لا يزال قلقًا حيال فرصه في أراغون.

وقال الإسباني عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان بوسعه تكرار نجاحه في ألمانيا: "أعلم أنّني سأتمتّع بشعورٍ جيّد جدًا في التجارب الحرّة الأولى، لكنّني سأحتاج لفهمه خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "صحيحٌ أنّها حلبة أُحبّها وأحبّ هذا التصميم المليء بالمنعطفات اليسرى".

وأكمل: "سيُجهد ذلك اليد اليمنى بقدرٍ أقلّ، لكنّنا سنرى كون تموضعي على الدرّاجة في المنعطفات اليسرى ليس طبيعيًا بالكامل".

وأردف: "لكنّني أريد قيادة الدرّاجة وعدم التفكير كثيرًا في يدي".

ولوحظ أنّ مارك كان درّاج هوندا الوحيد الذي واصل استخدام الهيكل الجديد الذي تمّ تقديمه في أسين، كما أنّه عاد لاستخدام نظام المكابح الخلفيّة القديم بأسلوب السكوتر في الجولات الأخيرة.

"بالطبع، يعتمد ذلك على تغييرات الدرّاجة" قال ماركيز عندما سُئل إن كانت تغييرات أسلوب قيادته ستكون دائمة.

وأضاف: "سبق لي اختبار مكابح السكوتر في السابق على سبيل المثال، لكنّني شعرت بأنّها لا تُوفّر تحسّنًا كبيرًا، وسأعيد اختبارها الآن مع بعض التغييرات".

وأكمل: "بالطبع في حال كانت لديك بعض التغييرات، فذلك لأنّك تعاني في بعض الجوانب وتريد تحقيق تحسّن، أحيانًا ينجح ذلك وأخرى يفشل".

واختتم بالقول: "صحيحٌ أنّني أعاني في العديد من الجوانب هذا العام. لكنّ بعضها متواصلٌ منذ أعوام، صحيحٌ أنّ بعض تلك الجوانب جديدة، وأخرى كنت قادرًا عل ملاءمة أسلوب قيادتي للتعامل معها، وأخرى لم أستطع الآن".

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