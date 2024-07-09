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موتو جي بي جائزة ألمانيا الكبرى

أليكس ماركيز "كان ليستبدل الـ 42 منصّة تتويج" بواحدة مع شقيقه مارك

تمكّن الشقيقان ماركيز من تحقيق حلهما بتشارك منصّة تتويجٍ معًا بعد النتيجة التاريخيّة في جائزة ألمانيا الكبرى للموتو جي بي.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
مارك ماركيز، غريسيني ريسينغ وأليكس ماركيز، غريسيني ريسينغ

مارك ماركيز، غريسيني ريسينغ وأليكس ماركيز، غريسيني ريسينغ

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

قال أليكس ماركيز درّاج غريسيني في الموتو جي بي أنّه كان ليستبدل جميع منصّات تتويجه الـ 42 في عالم الجائزة الكبرى بتلك التي حقّقها نهاية الأسبوع الماضي ضمن جائزة ألمانيا الكبرى للموتو جي بي مع شقيقه الأكبر مارك.

وتشارك أليكس ومارك منصّة التتويج الأولى لهما في الموتو جي بي في سباق الأحد على حلبة ساكسنرينغ بعد حلولهما في المركزين الثالث والثاني تباعًا خلف الفائز فرانشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي.

وكانت هذه نتيجة بارزة لثنائيّ غريسيني، إذ لم يصعد شقيقان على ذات منصّة التتويج في الفئة العليا منذ الثنائيّ نوبوتسو وتاكوما آوكي في سباق إيمولا 1997. وبشكلٍ مشابهٍ للغاية للشقيقين ماركيز، فإنّهما كانا يقودان لصالح ذات المُصنّع هوندا، بالرغم من أنّهما كانا في فريقين مختلفين.

وبحديثه مباشرة بعد السباق، لم يُخف أليكس ماركيز حقيقة أنّه كان يحلم بهذا الإنجاز منذ وقتٍ طويل.

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وقال أليك الفائز بلقبٍ في كلٍ من الموتو 3 والموتو 2: "إنّه شعورٌ غريب، نحن محظوظان للغاية في الحياة، عشنا الكثير من الأيّام السعيدة، أكثر ممّا كنّا نتخيّله، أيّام فزنا فيها معًا في فئات مختلفة، أو فزنا باللقب في ذات العام.

وأضاف: "كان هذا الحلم التالي، تخيّلته في العديد من المرّات. كنت لأستبدل جميع منصّات تتويجي الـ 42 السابقة بهذه. إنّه من المميّز للغاية أن تكون على منصّة التتويج مع شقيقك".

وأكمل: "آمل أن نتمكّن من تكرارها، ولو أمكن عبر الفوز والمركز الثاني. لكنّنا نعلم أنّ ذلك صعب. لذا مثلما قال، علينا الاحتفال والاستمتاع بهذه اللحظة، لأنّ بطولة العالم علّمتني أنّ عليك الاحتفاء بما لديك اليوم، ولا تعلم ما ستحصل عليه غدًا".

وجاءت منصّة التتويج المزدوجة في ألمانيا على إثر حادث سقوط المتصدّر خورخي مارتن درّاج براماك مع تبقي لفّتين على النهاية.

وقال مارك بطل العالم ستّ مرّات: "سنستمتع كثيرًا بتشارك منصّة التتويج مع أخي. هذا يوم لن ننساه أبدًا لأنّه سيكون من الصعب تكراره في المستقبل".

وأضاف: "سيكون ذلك مستحيلًا هذا الموسم بكلّ صدق. لماذا؟ لأنّه من الصعب عليّ الصعود إلى منصّة التتويج، وكذلك بالنسبة له. لذا أن نجد أنفسنا على منصّة التتويج في ذات يوم الأحد أمرٌ غير واقعي بعض الشيء".

واختتم بالقول: "أليكس درّاج موهوبٌ جدًا وأظهر ذلك اليوم. حقيقة أنّه يملك عقدًا بعامين إضافيين مع غريسيني تجعلني مرتاحًا أكثر وقد قاد بشكلٍ جيّدٍ جدًا نهاية هذا الأسبوع".

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