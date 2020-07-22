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أليكس ماركيز: المشاركة مع هوندا من دون مارك "لا تغيّر شيئاً" في مقاربتي

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أليكس ماركيز: المشاركة مع هوندا من دون مارك "لا تغيّر شيئاً" في مقاربتي
22-07-2020

يرى أليكس ماركيز أن كونه الدراج الوحيد الذي يشارك مع هوندا في الجولة المقبلة من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، "لن يغير شيئاً"، إذ لن يتمكن أخوه مارك المصاب من المشاركة.

سيكون بطل "موتو 2" ممثل فريق هوندا المصنعي الوحيد خلال سباق خيريز الثاني، إذ لن يتمكن أخوه مارك ماركيز من المشاركة بعد الحادثة العنيفة التي تسببت بكسر ذراعه خلال الجولة الافتتاحية.

وقررت هوندا عدم استبدال مارك ماركيز بدراج آخر، لكن أليكس يرى أن تسليط الأضواء الكامل عليه لن يغيّر شيئاً من مقاربته الاعتيادية.

فقال الدراج الشاب الذي سينتقل إلى صفوف "أل سي آر هوندا" الموسم المقبل: "لدينا الجولة المقبلة، سنحاول استكمال خطوات عملنا. أعتقد أننا أمام لحظة الحقيقة حيال ما يجب القيام به".

وأكمل: "سيكون من المهم أن نرى إن كان بوسعنا التحسن من جولة لأخرى".

وتابع: "بالنسبة لي، لن يتغير أي شيء، العمل الذي أقوم به سيبقى كما هو، سأحاول تقديم أداء ثابت والتحسن، وهذا ما نريده في هذه السباقات، وألا نفكر كثيراً في مراكزنا: تحسين الوتيرة والنتيجة، وهذا هو هدفنا".

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بالمقابل، وصف أليكس ماركيز أول سباق له كدراج "موتو جي بي" بالإيجابي للغاية، وذلك بعد أن أنهى بالمركز 12 منطلقاً من الـ 19، وبفارق 27 ثانية خلف الفائز فابيو كوارتارارو.

حيث قال: "شعوري طوال الجولة كان إيجابياً. من الواضح أنني أودّ التقدم أكثر، لكن الأمر المهم في بداياتي أن أتمكن من إكمال السباق".

وأكمل: "خلال اللفات الخمس الأولى كانت تنقصني الطاقة، لكنني لم أكن أرغب باقتراف الأخطاء والتعرض لحادثة، كان من المهم أن أنهي كامل لفاتي، ومن الناحية البدنية كان ذلك تمريناً جيداً للغاية".

واختتم: "كنت سريعاً في منتصف السباق، لكن في نهاية المطاف، كانت اللفات الخمس الأخيرة صعبة جداً".

يشار إلى أن هوندا قد تحظى بدفعة جيدة في حال تمكن كال كراتشلو من العودة إلى صفوف "أل س آر" للجولة المقبلة، وذلك بعد أن تغيب عن السباق الافتتاحي في خيريز بسبب كسر عظم الترقوة الذي عانى منه بعد حادثته خلال التجارب الحرة يوم السبت الماضي.

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أليكس ماركيز، هوندا

أليكس ماركيز، هوندا

تصوير: صور موتورسبورت

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