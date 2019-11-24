أليكس ماركيز: التأقلم مع درّاجة هوندا كان أسهل من المتوقّع

عاد ماركيز - الذي انتقل لمجاورة شقيقه وبطل العالم مارك ضمن صفوف ريبسول هوندا مكان المعتزل خورخي لورينزو - من حادثة مبكّرة في يومَي التجارب في فالنسيا ليُكملهما في المركز الـ 22، بفارق ثانيتين عن المتصدّر مافيريك فينياليس.

وتملك درّاجة هوندا سمعة بكونها متطلّبة للغاية من الناحية الجسدية ولا يُمكن تطويعها بسهولة مقارنة بمنافساتها، لكنّ ماركيز قال بأنّه سرعان ما تأقلم مع مقاتلة الصانع الياباني، مع الإشارة بأنّه لم يقترب تمامًا من الحدود القُصوى.

وعند سؤاله عن مدى تأقلمه مع الدرّاجة، قال ماركيز: "أفضل من المتوقّع، ولا سيّما في جانب التموضع، هوندا درّاجة صغيرة لكنّني أشعر بالراحة عليها بالفعل. ما زال هنالك بعض التحسينات للقيام بها لأكون أكثر راحة على متنها، لكنّ الأمر جيّد بالفعل من حيث الموضع".

وأضاف: "هل هي درّاجة سهلة أم صعبة في قيادتها؟ أحتاج لأن أكون أكثر قُربًا وأن أجد المزيد من مواضع الحدود القُصوى للإجابة على هذا السؤال. أشعر الآن بأن كلّ الأمور مريحة، لذا فأنا بحاجة إلى مواصلة العمل على هذا النحو والتحسّن وإيجاد الحدود القُصوى لمعرفة ما أنا بحاجة لتحسينه أكثر".

من جانبه، أشاد ألبرتو بويغ مدير الفريق بعودة ماركيز على نحوٍ سلس بعد حادثته المبكّرة.

فقال: "لم يكن سريعًا للغاية، لكنّه على الأقل أحرز تقدمًا ثابتًا من أجل فهم الدرّاجة. إذ أعتقد بأنّه لم يرغب الضغط أكثر من اللازم، وذلك من أجل تفادي وقوع حادثة أخرى. إنّه درّاج يستمع ولديه اهتمام كبير بالتعلّم، وهذا هو ما توقّعناه منه".

وقال ماركيز أنّه حاول التعلّم من جميع الدرّاجين الذين جاورهم على الحلبة خلال التجارب، والذين تضمّنوا أخاه وبطل العالم ستّ مرّات والذي تبع زميله لطلعة طويلة خلال اليوم الثاني.

"إنّه لا يقود بشكل سيء للغاية" قال مارك عن أخيه أليكس.

وأردف: "قد يعاني في بعض الأوقات مع أصعب الجوانب مع درّاجة هوندا: وهو القسم الأخير على المكابح. وذلك هو الجانب الذي تسبّب في سقوطي عدّة مرّات، وحيث سقط كال (كراتشلو) كذلك، فتلك أكثر النقاط الصعبة، لكنّ الأمر يتطلّب وقتًا بكلّ تأكيد".