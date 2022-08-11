أليكس إسبارغارو: معركة لقب "الموتو جي بي" باتت الآن "محتدمة للغاية"

لم يتمكن حامل لقب الموتو جي بي فابيو كوارتارارو سوى من توسيع صدارته للترتيب بنقطة وحيدة ليصل إلى 22 نقطة بعد سباق سيلفرستون نهاية الأسبوع الماضي، وذلك إثر عقوبة اللفة الطويلة التي أثّرت عليه وجعلته يكتفي بالمركز الثامن في السباق.

فيما تواجد إسبارغارو المصاب - والذي تعرض لكسر في كعبه الأيمن في التجارب الحرة الرابعة - خلف الفرنسي خلال السباق، في الوقت الذي حقق فيه فرانشيسكو بانيايا الفوز لصالح دوكاتي ليقلّص الفارق مع كوارتارارو في الترتيب إلى 49 نقطة بعدما كان متأخرًا بـ 91 بعد جائزة ألمانيا الكبرى في يونيو/حزيران الماضي.

ومع تحقيق بانيايا لفوزين متتاليين وظهوره بوتيرة أقوى بكثير من بداية الموسم، إلى جانب بزوغ نجم مافيريك فينياليس على متن دراجة أبريليا الثانية، يرى إسبارغارو أن معركة البطولة باتت الآن أكثر تقاربًا واحتدامًا مع انطلاق النصف الثاني من الموسم.

فقال: "أعتقد أن دوكاتي لو بدأت بالتحسن سباقًا تلو الآخر وحافظت أنا على مستواي العالي وكذلك تمكن مافيريك من وضع دراجة أبريليا في المقدمة، فسيضع ذلك ضغطًا أكبر على المتصدر".

وأضاف: "وذلك جيد بالنسبة لي. أعتقد بأنهم (بانيايا ودوكاتي) قد أحروزا خطوة كبيرة بالفعل إلى الأمام في البطولة".

وتابع: "لن يكون وضعًا سهلًا عليهم كونهم متأخرين بسباقين (من حيث النقاط)، لكنهم يملكون الكثير من الدراجات وبمقدورهم القيام بالكثير من العمل الجماعي".

وأكمل: "كما أن لدينا الآن حلبتين مناسبتين لبيكو في النمسا وميزانو، لذلك أرى المنافسة مفتوحة للغاية".

واختتم: "لذلك أعتقد بأننا سنحظى بسباقات 8 أخيرة محتدمة ومثيرة جدًا جدًا في البطولة".