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أليكس إسبارغارو: لا يبدو أن زاركو "يهتم لسلامة" الدراجين الآخرين

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أليكس إسبارغارو: لا يبدو أن زاركو "يهتم لسلامة" الدراجين الآخرين

قال أليكس إسبارغارو أنه "غاضب جداً" من سلوك يوهان زاركو "عديم المسؤولية" حيال سلامة الدراجين، بعد حادثة سباق جائزة البرتغال الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".

تعرضت دراجة أفينتيا التي يقودها زاركو إلى مشكلة في المحرك قرب نهاية التجارب الحرة الرابعة على حلبة ألغارف. حيث قرر الفرنسي اختصار المنعطف الأخير بالرغم من تصاعد الدخان من دراجته.

وقال لاحقاً أنه كان يعلم تماماً نوعية المشكلة وكان يعلم أنه لا يوجد تسرب سوائل من دراجته.

لكن تصرفاته هذه تلقت انتقادات من جميع دراجي البطولة، حيث عبر إسبارغارو عن غضبه الشديد من جواب زاركو "الغبي" لتبرير فعلته.

فقال: "كيف يمكنك أن تعرف أنه لا يوجد تسرب للزيت؟ تلك إجابة غبية منه".

وأكمل: "عندما يخرج الدخان من الدراجة، فإنك لا تعرف السبب. لكن المشكلة أنه يوهان زاركو دائماً هكذا، لا يتعلم أبداً".

وتابع: "في السباق، ارتطم بدراجَين أمامي. ذلك أمر لا يصدق".

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وأردف: "ليس وكأنني ضده، لكن عندما يخرج الدخان من دراجتك، لا يمكنك أن تعبر المنعطف على نسبة السرعة الرابعة ضاغطاً إلى الحدود القصوى بسرعة قريبة من 200 كيلومتر في الساعة، لأنه وفي حال كان هناك تسرب ولو طفيف للزيت أو حتى الماء، فإن من خلفك سيموت".

واستكمل: "يبدو أن هذا الدراج لا يهتم بأي أحد آخر أو حتى زملائه. وذلك يجعلني غاضباً جداً منه".

وتلقى زاركو الكثير من الانتقادات هذا الموسم، جاء أهمها بعد الحادثة الرهيبة التي جمعته مع فرانكو موربيديللي في جائزة النمسا الكبرى.

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