أكوستا يكشف لماذا "يجب أن يفوز" مارك ماركيز بلقب الموتو جي بي في 2026

يعتقد بيدرو أكوستا أن مستوى مارك ماركيز الحالي وتركيبة روزنامة الموسم تجعلان درّاج دوكاتي في أفضل وضع لحسم لقب الموتو جي بي لعام 2026.

وقبيل جائزة سان مارينو الكبرى في عطلة نهاية هذا الأسبوع، يحتل درّاج دوكاتي المصنعي ماركيز المركز الثاني في ترتيب البطولة، متأخرًا بفارق 19 نقطة فقط عن متصدر البطولة ومنافسه على متن أبريليا خورخي مارتن.

ورغم أن مستوى بطل العالم الحالي لم يخلُ من تقلبات كبيرة، فإنه فاز الآن في السباقات الستة الأخيرة، ليقلص فارقًا كان قد تجاوز في وقت من الأوقات 100 نقطة.

وبعدما حقق ماركيز ثنائية أخرى في أراغون في الجولة الماضية، قال أكوستا إن درّاج دوكاتي يجب أن يُعتبر الآن المرشح الأبرز للفوز باللقب، في ظل أن الجزء المتبقي من روزنامة البطولة يصب إلى حد كبير في مصلحته.

وقال أكوستا، الذي سيصبح زميل ماركيز في دوكاتي العام المقبل: "المشكلة هي أن مارك استعاد هذا العدد الكبير من النقاط، لدرجة أنه بدأ بالفعل في اكتساب الكثير من الزخم هذا العام".

وأضاف: "أمامه حلبات مقبلة تناسبه بشكل جيد جدًا. وباستثناء إندونيسيا، لا أعتقد أن هناك حلبة واحدة من بينها لم يفز عليها. ومن بين السباقات المتبقية، أعتقد أن إندونيسيا وبورتيمو يمكن أن تسيرا بشكل سيئ بالنسبة إليه؛ ولا أعتقد أنه سبق أن أنهى سباقًا هناك".

وأردف: "وحتى لو لم تُحذف قطر من الروزنامة، فإنه يملك زخمًا كبيرًا، وحتى في أيامه السيئة، لا يزال يحصد النقاط في كل مكان".

ومع تعلم ماركيز كيفية التعامل مع البطولة على المدى الطويل بعد أكثر من عقد في قمة سباقات الدراجات النارية، قال أكوستا إن مواطنه لا يزال قادرًا على أن يكون هجوميًا عندما تقتضي الحاجة، مستشهدًا بتجاوزه لبيزيتشي في اللفة الأولى من أجل الفوز بالسباق القصير في أراغون.

وقال: "في اللحظة التي يتعين فيها على مارك الضغط، سيفعل ذلك، تمامًا كما فعل في المنعطف الأول في أراغون. لذلك أرى أن هذا سيتحول إلى سباق متقارب حتى النهاية، لكن مارك هو صاحب الخبرة الأكبر. يجب أن يفوز ببطولة العالم هذه."

وبالتالي، قد يتمكن الدرّاج البالغ من العمر 22 عامًا من انتزاع النقاط من المتنافسين على اللقب بينما يواصل سعيه لتحقيق انتصاره الأول في موتو جي بي.

وحدد أكوستا حلبتين يتوقع أن يكون فيهما فريق كاي تي إم تنافسيًا بشكل خاص خلال المراحل الأخيرة من الموسم.

وقال: "عادةً ما نكون سريعين جدًا في اليابان. وإذا نظرت إلى آسيا بشكل عام، فنحن تنافسيون للغاية على كل حلبة، باستثناء فيليب آيلاند، حيث أعاني عادةً".

وأكمل: "لكن في النهاية، علينا محاولة العثور على الثبات في الأمور الميكانيكية، ومن ثم محاولة جلب الأداء. في الوقت الحالي، أنا سعيد لأننا أصبحنا أكثر ثباتًا بكثير من ناحية الاعتمادية، ولم تعد لدينا أي مشكلات. لذلك تم إنجاز الخطوة الأولى، وحان الآن وقت محاولة جلب المزيد من الأداء."