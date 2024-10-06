أكوستا: لن أرضخ لحقيقة أن دراجة دوكاتي أفضل من كاي تي ام
رفض الناشئ الواعد أن يتراجع في سعيه بعد نهاية أسبوع هشّة في اليابان لكنه أظهر فيها وتيرة سريعة.
بيدرو أكوستا، ريد بُل غاس غاس تيك3
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
لا ينوي نجم الموتو جي بي الناشئ بيدرو أكوستا أن يتوارى وارء حقيقة أنه ليس على متن دراجة دوكاتي السريعة، وذلك بعد جائزة اليابان الكبرى التي كان فيها أسرع على دراجة كاي تي ام من أي وقت مضى، لكن سقط في مناسبتين.
يتمتع أكوستا بأداء مدهش في المراحل الأخيرة من هذا الموسم، حيث سجّل أول بول بوزيشن له يوم السبت في موتيغي، لكنه ضغط أكثر من اللازم خلال سعيه لحصد أولى انتصاراته في الفئة العليا ليسقط من الصدارة في السباق القصير وكذلك خلال تواجده قريبًا من غريمه بانيايا في المركز الثاني خلال سباق الجائزة الكبرى.
وقد عزّز دراج تيك3 في اليابان من سمعة كونه الدراج الوحيد الذي بقدوره مقارعة دراجات دوكاتي المهيمنة والمنافسة على الفوز في مواجهتها ضمن هذه المرحلة من الموسم، إذ أنه عازم على مواصلة ذلك بالرغم من سقوطه مرتين خلال سباقين في جولة واحدة.
حيث قال: "لن أرضخ لفكرة أن دراجة دوكاتي أسرع من كاي تي ام، حتى إذا ما أدّى ذلك إلى سقوطي في مرات أخرى".
وأضاف: "نعلم بأننا لسنا على مستوى دوكاتي حاليًا، لكننا رأينا أنه ليس من المستحيل أن تصل إلى هناك وأنهم ليسوا بعيدي المنال. شاهدنا أنه بالإمكان مقارعتهم".
هذا واعترف أكوستا بأنه يتبع مقاربة بها العديد من المخاطر، لكنه يرى أيضاً أنه في ظل تواجده في مركز سادس بعيد في ترتيب الدراجين، فإنه يعتبر أية مخاطر مبررة بينما ينافس في مواجهة دراجين أمثال فرانشيسكو بانيايا وخورخي مارتن اللذين يتنافسان بشراسة على اللقب.
فقال: "هنالك فرص ضئيلة جدًا للتفوق على دوكاتي، وهنالك أوقات في الحياة يتعيّن عليك المغامرة فيها، ولا سيما عندما يكون بيكو (بانيايا) في الصدارة ولن يخاطر بها، لكنني مستعد لذلك على عكسه".
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