أكوستا: "كنت أفكر في ألّا أرتكب الخطأ مجددًا، وهذا الفوز جاء من عدم التوقف عن الإيمان"

سيتذكر بيدرو أكوستا يوم 20 سبتمبر 2026 إلى الأبد. وسيظل هذا التاريخ بارزًا في حياته باعتباره اليوم الذي نجح فيه أخيرًا في كسر حاجز الانتظار وتحقيق فوزه الأول في بطولة العالم للموتو جي بي، وهو الإنجاز الذي استعصى عليه سابقًا خلال سباقات الأحد الكاملة.

وكان "قرش مازارون" المرشح الأبرز للفوز، كما بدا واضحًا منذ يوم الجمعة، وهذه المرة نجح في تأكيد ذلك. وقد فعلها رغم خطأ كارثي في السباق القصير يوم السبت، عندما تعرّض لحادث عند المنعطف الثاني بينما كان يتقدم بفارق مريح، ليخسر الفوز قبل ثلاث لفات فقط من النهاية.

وفي هذه المناسبة، تعلّم درّاج مورسيا درسه. وبعد بداية هادئة، تجاوز أكوستا مارك ماركيز وماركو بيزيكي ليتقدم إلى المركز الثاني خلف خورخي مارتن. وكان كلا الدرّاجين يمتلكان بوضوح أفضل وتيرة، إذ ابتعدا عن بقية المتنافسين، لكن أكوستا لم يتعجل. ودرس صاحب الرقم 37 منافسه حتى تجاوزه في اللفة التاسعة من أصل 28 مقررة، مستفيدًا من تسارع أفضل عند الخروج من المنعطف الأول.

ومنذ تلك اللحظة، ركز أكوستا على إدارة السباق، والوضع والضغط وأعصابه لتجنب تكرار أحداث يوم السبت، وتأمين فوزه الأول في الموتو جي بي هذه المرة. وبذلك أصبح الإسباني الفائز رقم 17 في تاريخ الفئة العليا، وحقق ذلك في آخر جائزة نمسا الكبرى له كدرّاج لدى كاي تي إم قبل انتقاله إلى دوكاتي. كما منح الشركة المتمركزة في ماتّيغوفن أول فوز لها في موتو جي بي منذ خمسة أعوام، لينهي فترة جفاف استمرت منذ انتصار ميغيل أوليفيرا في جائزة تايلاند الكبرى أواخر عام 2022.

وقال أكوستا مباشرة بعد النزول عن الدراجة: "أواصل التفكير في آخر مرة فزت فيها، في إندونيسيا ضمن موتو 2. الفوز الأول يكون مميزًا دائمًا، إنها طريقة رائعة لإنهاء هذه المرحلة مع كاي تي إم، أليس كذلك؟ وأمام جميع الجماهير النمساوية والمدرجات الممتلئة بقمصان كاي تي إم. أنا سعيد جدًا من أجلهم لأنهم يستحقون هذا أكثر مني. لقد كانوا فريقًا رائعًا، وعندما ارتكبت الخطأ يوم أمس، وقفوا إلى جانبي. والقدرة على تقديم هذه النتيجة لهم اليوم أمر رائع."

وفي وقت لاحق، وعند حديثه إلى محطّة "دازن"، توسع في شرح مشاعره بعد تحقيق الفوز مجددًا عقب أكثر من 1000 يوم، قائلًا: "لقد مر وقت طويل منذ ذلك الفوز الأخير في الموتو 2. وبصراحة، لم تكن هناك فرص كثيرة أخرى، لكن خطأ الأمس كان مؤلمًا جدًا، خصوصًا لأنه شعر وكأنه كان في المتناول. واليوم، في الواقع، تعرّضت لحادث في فترة الإحماء لأنني كنت متوترًا، أو قريبًا من ذلك. وواصلت أقول لنفسي: "لا يمكنني أن أرتكب هذا الخطأ مجددًا، لا يمكنني. إذا أخطأت مجددًا...".

وأكمل: "وأنا محظوظ أيضًا لوجود كارميلو موراليس إلى جانبي. قال لي: 'لم تفز منذ ثلاثة أعوام، ولن يحدث شيء سيئ إذا لم تفز'. لكن على أي حال، أنا سعيد جدًا. كاي تي إم استحقت هذا؛ فهي تبذل كل ما في وسعها، حتى وهي تعرف أننا سنفترق. أشعر وكأن الأمور قد اكتملت دائرتها".