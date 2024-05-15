أكوستا: جائزة فرنسا الكبرى كانت الفرصة الأولى لتحقيق "إنجاز كبير" في موتو جي بي
يعتقد بيدرو أكوستا أن سقوطه في جائزة فرنسا الكبرى حرمه من فرصة تحقيق "شيء كبير" لأول مرة في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".
الصورة من قبل: غاس غاس فاكتوري ريسينغ
كان أكوستا مرة أخرى أفضل دراج في معسكر "كاي تي ام" على حلبة بوغاتي، حيث سمح له انطلاق سريع بالقفز من المركز السابع على الشبكة ليكون في المركز الخامس في اللفات الأولى.
لكن سباق الشاب البالغ من العمر 19 عاماً انهار عندما فقد السيطرة على دراجته في المنعطف الثامن أثناء محاولته ملاحقة الثنائي المتنافس أليكس إسبارغارو وفابيو دي جيانانتونيو.
وُصف هذا الحادث من قبل الكثيرين بأنه أول خطأ كبير للإسباني في موسم 2024، حيث تجاوز الناشئ جميع التوقعات بسلسلة من الأداء المميز في الجولات الأربع الأولى من العام.
وشكّل انسحاب أكوستا ضربة كبيرة لجهود "كاي تي ام" في سباق شهد أيضاً انسحاب جاك ميلر إثر حادثة، ولم يتمكن زميله براد بيندر سوى من تحقيق المركز الثامن فقط بعد أن انطلق متأخراً.
لكن رغم ذلك، يشعر أكوستا أن دراجته كانت تنافسية للغاية في فرنسا.
حيث قال: "كان يوماً جيداً. كان أول اليوم في الموسم بأكمله أشعر فيه أن الدراجة تنافسية حقاً للمنافسة على تحقيق إنجاز كبير".
وأكمل: "كانت الإمكانات عالية، حقاً عالية. كنا سريعين في التجارب الحرة الأولى، كنا سريعين في التجارب، كنا سريعين في التصفيات، كنا سريعين في التجارب الحرة الثالثة. في السباق القصير، تمكنا من حصد النقاط".
وأردف: "بالنسبة لي، أقول مرة أخرى أنها كانت الدراجة الأكثر تنافسية لـ ’كاي تي ام" في الموسم بأكمله حتى الآن".
واسترسل: "من السيء أن ترتكب هذا النوع من الأخطاء، ولكن على أي حال، نحن على الطريق الصحيح".
بيدرو أكوستا، ريد بُل غاس غاس تيك3
الصورة من قبل: مارك فلوري
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