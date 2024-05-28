أكوستا الغاضب: منصة التتويج في برشلونة تبخّرت بسبب مشكلة الدراجة 

درّاج تيك 3 غاس غاس - الذي أتم 20 عاماً خلال عطلة نهاية الأسبوع في برشلونة - حقق ثاني منصة تتويج له هذا الموسم يوم السبت، وكان في منافسة على المنصة مرة أخرى ضمن السباق الرئيسي.

وكان أكوستا يحتل المركز الثاني خلف خورخي مارتن درّاج براماك عندما تعرض لحادثة في المنعطف العاشر من اللفة 11. عاد الإسباني إلى السباق لينهي في المركز الثالث عشر.

وقال أكوستا المحبط من الحادثة: "واجهنا مشكلة في الجزء الأمامي من الدراجة ليست واضحة تماماً. من الصعب معرفة السبب".

وأضاف أن المشكلة له علاقة لها بضغط الإطارات الأمامية.

وهذا هو حادثه الثاني على التوالي في سباقات الجائزة الكبرى التي كان يمتلك فيها الوتيرة للمنافسة على منصة التتويج. وذلك و أمر يعتبره إيجابياً حتى لو كان محبطاً بسبب عدم تحقيق ذلك.

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حيث قال أكوستا: "في النهاية، رأينا أن لومان وهنا [في برشلونة] كانا السباقان الوحيدين اللذين تواجدتُ فيهما ضمن مجموعة القمة".

وأكمل: "كنت سريعاً بمفردي، كنت قادراً على الوصول إلى القسم الثاني بمفردي، كنت قادراً على التأهل في الأمام بشكل طبيعي".

وأضاف: "بغض النظر عن الحوادث، فإنّ هذه هي أفضل عطلة نهاية أسبوع في الموسم حتى الآن".

وأردف: "كانت الدراجة معدّة لتصل إلى المنصة. لهذا السبب، أنا غاضب جداً لأنني لا أحب إهدار منصة تتويج بهذه الطريقة. لكن الدراجة كانت تنافسية".

يشار إلى أن أكوستا كان أحد أربعة دراجين فقط جازفوا باستخدام الإطار الخلفي اللين "سوفت"، بينما استخدم الآخرون إطار "ميديوم".