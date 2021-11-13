أداء بانيايا في جائزة فالنسيا للموتو جي بي "في عالم آخر" بالمقارنة مع 2020

سقط بانيايا وانسحب من سباق جائزة أوروبا الكبرى على حلبة فالنسيا العام الماضي بعد تأهّله بالمركز الـ 17، بينما تراجع إلى المركز الـ 11 من المركز الثامن على شبكة الانطلاق في جائزة فالنسيا الكبرى التالية.

لكنّ بانيايا أكمل تجارب الجمعة الحرة بالأمس في المركز الثالث الإجمالي، وبفارق 0.068 ثانية فقط عن الصدارة، ما دفعه للتصريح بأن الأمس كان "أفضل جمعة على الإطلاق خاضها في فالنسيا".

فقال: "نعم، أنا سعيد كوني أعتقد بأن ذلك أفضل يوم جمعة على الإطلاق في فالنسيا".

وأضاف: "استمتعت باليوم كثيرًا. حظيت بشعور رائع ضمن الأجواء الماطرة صباح اليوم، وكان الشعور رائعًا كذلك من بداية حصة ما بعد الظهر، على غرار السباقات الأخيرة في هذا الموسم".

وتابع: "تمكنا من تجربة أمور مختلفة ونعلم بالفعل الطريقة التي سنعمل بها في بقية الجائزة. أشعر بسعادة كبيرة".

وأكمل: "بدأنا الجائزة على نحوٍ جيّد مع الدراجة والتماسك. لذلك كان الأداء في عالم آخر بالمقارنة مع العام الماضي. لكن تلك ليست المرة الأولى التي أشعر فيها بوضع أفضل وأقوى، لذا ربما يكون ذلك لأنني بدأت العمل على نحوٍ أفضل والشعور العام أفضل مع كل شيء. أشعر أنني قويّ هنا للمرة الأولى".

جديرٌ بالذكر أن جاك ميلر زميل بانيايا هو من تصدر مجريات الجمعة بفارق 0.012 ثانية، لكنه تعرض لحادث مُحرج في الحصة الأولى عندما انزلق وخرج عن المسار عند المنعطف الأول إلى منطقة الخروج الآمن.

حيث قال عن ذلك: "لم تكن لديّ أيّة فرصة على الإطلاق. اندفعت أكثر من اللازم بعض الشيء. لا أعلم إذا كان ذلك الانزلاق الشديد بسبب الطلاء على تلك المنطقة أم كانت هنالك مياه راكدة كثيرة هناك. لكن ذلك فاجآني بكل تأكيد".