سينضمّ فينياليس إلى العلامة الإيطاليّة لموسم 2022 في الموتو جي بي بعد فكّ ارتباطه بياماها بنهاية الموسم الجاري وذلك منذ يونيو الماضي.

لكن بعد تعمّده محاولة إضرار محرّكه في سباق ستيريا، ما أدّى إلى تعليق مشاركته في سباق النمسا، قرّرت ياماها وضع حدٍ لشراكتها بشكلٍ فوري الأسبوع الماضي.

وأعلنت أبريليا يوم الخميس عن مشاركة فينياليس لصالحها في يومَي تجارب ميزانو نهاية الأسبوع المقبل، كما أنّها تعمل على محاولة الاستعانة به في السباقات في أقرب وقتٍ ممكن.

لكن بحديثه في البثّ الحيّ خلال التجارب الحرّة الأولى من جائزة بريطانيا الكبرى اليوم الجمعة، قال ريفولا أنّه من المهمّ أن يشعر فينياليس بالراحة داخل الفريق قبل اتّخاذ أيّ قرار بتسابقه في 2021.

وقال الإيطالي: "أجل، هذه فرصة ضخمة لأنّنا سنجري تجارب الأسبوع المقبل لهذا الغرض".

وأضاف: "كلّما وضعناه على الدرّاجة أبكر كلّما كان ذلك أفضل للعام المقبل. بالطبع سنتّخذ قرارنا بعد التجارب، لكن من الواضح أنّ تسابقه على الدرّاجة سيُمثّل خطوة متقدّمة".

وأكمل: "لكن في ذات الوقت لا نريد التسرّع كثيرًا، نحتاج لأن يشعر بالراحة، لذا ستكون التجارب مهمّة".

وسيأخذ فينياليس مكان لورينزو سافادوري الموسم المقبل، لكنّ ريفولا أشاد بما قام بعه الناشئ القادمة من السوبرابيك.

كما حرص ريفولا على التشديد على أهميّة التعاقد مع فينياليس لموسم 2022، حيث يعتقد بأنّه من بين أفضل المواهب في الموتو جي بي حاليًا، إن لم يكن الأفضل.

وقال في هذا الصدد: "هذه فرصة مدهشة بالنسبة إلينا، أصنّف مافيريك على أنّه أحد الأفضل، بل ربّما الموهبة الأفضل في البادوك".

وأضاف: "لذا أتطلّع قدمًا لرؤيته على الدرّاجة، واجه جميع زملاء أليكس إسبارغارو مهمّة صعبة".

وأكمل: "عليّ القول أنّ لورينزو قام بعملٍ جيّد حتّى الآن بعد قدومه من عالمٍ مختلفٍ جدًا ونضج في كلّ سباق. يعلم لورينزو نفسه أنّه في حال سنحت فرصة لمافيريك، فستكون فرصة له للتعلّم".