أبريليا شعرت بالقلق بسبب مشكلة في قابض درّاجة فينياليس
قال مافيريك فينياليس أنّه دخل إلى سباق الأحد ضمن جائزة الأمريكيّتين الكبرى للموتو جي بي بمشكلة قابض تركت أبريليا "قلقةً" قبل أن يتمكّن من تحقيق الفوز.
غولد غوز/ صور لات
أحرز فينياليس فوزه الأوّل منذ 2021 على حلبة الأمريكيّتن، وذلك بعد أن فاز بالسباق القصير وتحقيقه قطب الانطلاق الأوّل كذلك.
وبعد أن سيطر على السباق القصير منذ البداية وحتّى النهاية، لم تكن انطلاقته جيّدة في السباق الرئيسي وبعد وقوع احتكاك بينه وبين درّاجي دوكاتي فقد تراجع إلى المركز الـ 11 في المنعطف الأوّل.
لكنّه شقّ طريقه في الترتيب ليعود إلى الصدارة في اللفّة الـ 13 من أصل 20 ويُحقّق الفوز في النهاية.
وكشف الإسباني لاحقًا بأنّه واجه مشكلة في القابض خلال حصّة التحمية الصباحيّة وهو ما أثار "قلق" فريقه أبريليا.
وقال: "واجهت مشكلة في القابض وكان الفريق قلقًا هذا الصباح في الحقيقة".
وأضاف: "لذا لم يرد الطاقم لمس أيّ شيء. وواجهت ذات المشكلة في السباق، لكنّ الوضع لم يكن سيّئًا، كنت ثانيًا أو ثالثًا حينها".
وأكمل: "لكنّني رأيت بانيايا يدخل ويدفعني خارجًا. لكنّ ذلك بسبب وجود خورخي مارتن على الجهة الداخليّة، لذا كانت حادثة تسابق، وقلت بعد ذلك، لا، ما هذا بحقكم، لا!".
وأردف: "حافظت على تركيزي، وآمنت بقدرتي على النجاح. قلت في نفسي: تجاوز واحدًا في كلّ مرّة. فعلت ذلك وكان ذلك جنونيًا. كنت أستمتع بكلّ لفّة. تجاوزني بعض الدرّاجين مجدّدًا، لكنّني كنت أكبح بشكلٍ متأخّرٍ كافٍ لجعلهم يعبرون المنعطفات بشكلٍ واسع".
ودخل فينياليس التاريخ بعد أن أصبح أوّل درّاجٍ في الحقبة الحديثة يفوز مع ثلاثة مصنّعين مختلفين في الموتو جي بي، وذلك بعد أن فاز سابقًا مع ياماها وسوزوكي.
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