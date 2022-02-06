أبريليا توقّع مع مدرّب ألونسو السابق في الفورمولا واحد ليساعد فينياليس في "الموتو جي بي"

انضم فينياليس إلى صفوف أبريليا في جائزة أراغون الكبرى العام الماضي بعد انفصاله عن ياماها في أغسطس/آب 2021، وذلك بعد واقعة النمسا حيث وجد بأنه تعمّد الإضرار بمحرك دراجته "ام1".

وقُبيل خوض موسمه الأول الكامل مع الفريق على متن دراجة "آر.اس-جي.بي" في 2022، تعمل أبريليا بكامل جهدها من أجل استخلاص الأداء الأمثل من صاحب الانتصارات التسعة في "الموتو جي بي" عبر تشكيل "مجموعة عمل" لبلوغ ذلك.

وجزء من ذلك العمل تمثّل في ضمّ ماغانزي للمساعدة في برنامج تدريب فينياليس، حيث سبق وساعد الأول ألونسو في موسمي 2005 و2006 عندما فاز سائق رينو حينها بلقبيه في الفورمولا واحد.

كما عمل المدرّب كذلك مع سائق فيراري السابق فيليبي ماسا والفائز بجائزة إسبانيا الكبرى في 2012 باستور مالدونادو.

وضمن حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، علّق ماسيمو ريفولا المدير التنفيذي لأبريليا في ذلك الصّدد قائلًا: "نعم، قررنا مع وكيل أعمال مافيريك تشكيل مجموعة عمل لاستخلاص الأداء الأفضل منه".

وأضاف: "فابريتسيو خاض حقبة الانتصارات مع فرناندو في رينو، ولديه الكثير من الخبرة في مجال التدريب".

كما كشف ريفولا بأن أبريليا قد جلبت طبيبًا نفسيًا رياضيًا للعمل مع فينياليس، الأمر الذي سبق ورفض الدراج فعله في الماضي.

فقال: "تمتّع مافيريك بشجاعة كبيرة. إذ ومع وصول هذين العاملين المساعدين، فإنه يرغب بمنع تكرار الأمور التي حدّت من أدائه في الماضي. كما أنني قادم من عالم (الفورمولا واحد) تشيع فيه هذه الممارسات".

وأكمل: "نرغب بأن نضع مافيريك في أفضل بيئة ذهنية ممكنة حتى يتسنّى له التركيز فقط على القيادة. لا نريده أن يواجه تشتيتًا من أي نوع".