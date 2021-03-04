أبريليا تكشف عن دراجتها لموسم 2021 في "الموتو جي بي" وتعلن ضمّ لورينزو سافادوري

تدير أبريليا عملياتها المصنعية بالتعاون مع فريق "غريسيني ريسينغ"، إذ تقوم بذلك منذ عودتها إلى الفئة العُليا في 2015.

بيد أنّ فريق "أبريليا غريسيني" سيتوجّه إلى موسم 2021 من دون القائد فاوستو غريسيني الذي وافته المنية الشهر الماضي بعد معركة طويلة مع فيروس كورونا.

يُشار إلى أنّ أبريليا هي أحد مصنعَين اثنين فقط - إلى جانب "كاي تي ام" - مسموح لهما أن يستهلّا موسم 2021 مع محرك جديد بالكامل.

هذا وسيُبقي الفريق على خدمات درّاجه إسبارغارو، فيما قرّر ضمّ لورينزو سافادوري ليُكمل تشكيلته لهذا الموسم.

وتعليقًا على إطلاق موسم الفريق، قال ماسيمو ريفولا المدير التنفيذي لأبريليا: "نعم، تواجد معنا فاوستو في هذا المشروع منذ البداية وسنواصل الاستعانة بنصائحه لاستمرار التقدّم. نرغب في أن نُشعره بالفخر".

وأضاف: "يملك درّاجنا الأوّل خبرة طويلة معنا، لذلك سيكون مرجعًا جيّدًا للغاية للورينزو الذي آمن به فاوستو كثيرًا، ونحن كذلك".

جديرٌ بالذكر أنّ أبريليا أكملت الموسم الماضي في قاع ترتيب المصنعين، بينما كانت أفضل نتيجة لإسبارغارو وللفريق هي حلوله ثامنًا في البرتغال، قبل أن يُنهي الموسم في المركز الـ 17 في ترتيب الدراجين.

في المقابل، تشهد درّاجة "آر.اس-جي.بي" لموسم 2021 حزمة انسيابية جديدة، إلى جانب بعض التغييرات المختلفة الأخرى، فيما يشهد الجناح الأمامي على الدراجة تكريمًا لاسم فاوستو غريسيني.