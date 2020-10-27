موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
18 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
16 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة ترويل الكبرى
23 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
29 أكتوبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة أوروبا الكبرى
06 نوفمبر
الحدث التالي خلال
9 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
16 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
20 نوفمبر
الحدث التالي خلال
23 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
20 نوفمبر
Canceled
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / أخبار عاجلة

أبريليا تستبدل سميث في السباقات الثلاثة الأخيرة من موسم الموتو جي بي

المشاركات
التعليقات
أبريليا تستبدل سميث في السباقات الثلاثة الأخيرة من موسم الموتو جي بي

أعلن فريق أبريليا في الموتو جي بي عن استبداله بردلي سميث بلورينزو سافادوري في الجولات الثلاث الأخيرة من موسم 2020.

تمّت الاستعانة بسميث درّاج الاختبارات لتعويض أندريا يانوني في بداية الموسم في ظلّ قضيّة الأخير المتواصلة مع حظر المشاركة لـ 18 بسبب المنشّطات.

وحقّق البريطاني 12 نقطة خلال هذا الموسم، لكنّ أبريليا أعلنت الآن أنّ سميث لن يُكمل الموسم مع الفريق.

وسيتمّ تعويضه بسافادوري درّاج اختبارات أبريليا الحالي.

وقال ماسيمو ريفول المدير التنفيذيّ لأبريليا: "أوّلًا أودّ شكر برادلي على جهوده هذا الموسم".

وأضاف: "تلقّى هذا الدور غير المتوقّع وقدّم أداءً رائعًا، مساهمته كانت قيّمة جدًّا".

وأكمل: "نحن متحمّسون الآن لقدوم لورينزو. ترقيته بمثابة جائزة على موسمه الرائع وسيطرته في بطولة السوبربايك".

ماركيز: أفضّل التعرض لحادثة أثناء السعي لمنصة التتويج بدلاً من الاكتفاء بالنقاط

المقال السابق

ماركيز: أفضّل التعرض لحادثة أثناء السعي لمنصة التتويج بدلاً من الاكتفاء بالنقاط
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي

الأكثر شعبية اليوم

الفورمولا واحد تتّجه لاعتماد روزنامة من 23 سباقًا في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تتّجه لاعتماد روزنامة من 23 سباقًا في 2021

وولف: مرسيدس لن تسمح بالشعور بالاستحقاق مطلقًا بعد الألقاب السبعة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: مرسيدس لن تسمح بالشعور بالاستحقاق مطلقًا بعد الألقاب السبعة

فيرشتابن: هوية زميلي في ريد بُل لموسم 2021 "مسألة غير مهمة فعلياً"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: هوية زميلي في ريد بُل لموسم 2021 "مسألة غير مهمة فعلياً"

ماسا: هاميلتون يتفوّق على شوماخر من ناحية الموهبة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماسا: هاميلتون يتفوّق على شوماخر من ناحية الموهبة

أبريليا تستبدل سميث في السباقات الثلاثة الأخيرة من موسم الموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

أبريليا تستبدل سميث في السباقات الثلاثة الأخيرة من موسم الموتو جي بي

نوريس يعتذر عن تعليقاته "الطائشة" تجاه سترول وهاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس يعتذر عن تعليقاته "الطائشة" تجاه سترول وهاميلتون

فيتيل يثق بأن فيراري تمنحه ذات السيارة مثل لوكلير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يثق بأن فيراري تمنحه ذات السيارة مثل لوكلير

ريسينغ بوينت تنتقد التأنيب الثنائي الذي تلقاه بيريز في البرتغال
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريسينغ بوينت تنتقد التأنيب الثنائي الذي تلقاه بيريز في البرتغال

أحدث الأخبار

أبريليا تستبدل سميث في السباقات الثلاثة الأخيرة من موسم الموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

أبريليا تستبدل سميث في السباقات الثلاثة الأخيرة من موسم الموتو جي بي

ماركيز: أفضّل التعرض لحادثة أثناء السعي لمنصة التتويج بدلاً من الاكتفاء بالنقاط
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

ماركيز: أفضّل التعرض لحادثة أثناء السعي لمنصة التتويج بدلاً من الاكتفاء بالنقاط

دوفيزيوزو: البطولة "ليست بين يدي"
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

دوفيزيوزو: البطولة "ليست بين يدي"

فينياليس: من "المستحيل" تقليص الفارق مع مير مع دراجة ياماها الحالية
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

فينياليس: من "المستحيل" تقليص الفارق مع مير مع دراجة ياماها الحالية

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

الفورمولا واحد تتّجه لاعتماد روزنامة من 23 سباقًا في 2021

19د
2
فورمولا 1

وولف: مرسيدس لن تسمح بالشعور بالاستحقاق مطلقًا بعد الألقاب السبعة

3
فورمولا 1

فيرشتابن: هوية زميلي في ريد بُل لموسم 2021 "مسألة غير مهمة فعلياً"

22د
4
فورمولا 1

ماسا: هاميلتون يتفوّق على شوماخر من ناحية الموهبة

5
موتو جي بي

أبريليا تستبدل سميث في السباقات الثلاثة الأخيرة من موسم الموتو جي بي

37د

أحدث الأخبار

أبريليا تستبدل سميث في السباقات الثلاثة الأخيرة من موسم الموتو جي بي
موتو جي بي

أبريليا تستبدل سميث في السباقات الثلاثة الأخيرة من موسم الموتو جي بي

ماركيز: أفضّل التعرض لحادثة أثناء السعي لمنصة التتويج بدلاً من الاكتفاء بالنقاط
موتو جي بي

ماركيز: أفضّل التعرض لحادثة أثناء السعي لمنصة التتويج بدلاً من الاكتفاء بالنقاط

دوفيزيوزو: البطولة "ليست بين يدي"
موتو جي بي

دوفيزيوزو: البطولة "ليست بين يدي"

فينياليس: من "المستحيل" تقليص الفارق مع مير مع دراجة ياماها الحالية
موتو جي بي

فينياليس: من "المستحيل" تقليص الفارق مع مير مع دراجة ياماها الحالية

كوارتارارو خسر "كلّ شيء" في سباق ترويل
موتو جي بي

كوارتارارو خسر "كلّ شيء" في سباق ترويل

أحدث ملفات الفيديو

موتو جي بي: أهم مجريات سباق آراغون 2020 01:59
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم مجريات سباق آراغون 2020

ترتيب انطلاقة سباق أراغون في موتو جي بي 00:38
موتو جي بي

ترتيب انطلاقة سباق أراغون في موتو جي بي

موتو جي بي: ترتيب انطلاق جائزة فرنسا الكبرى 00:38
موتو جي بي

موتو جي بي: ترتيب انطلاق جائزة فرنسا الكبرى

موتو جي بي: أهم اللقطات من سباق ميزانو 01:00
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم اللقطات من سباق ميزانو

موتو جي بي: أهم مجريات سباق ستيريا 01:51
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم مجريات سباق ستيريا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.