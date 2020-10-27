أبريليا تستبدل سميث في السباقات الثلاثة الأخيرة من موسم الموتو جي بي

تمّت الاستعانة بسميث درّاج الاختبارات لتعويض أندريا يانوني في بداية الموسم في ظلّ قضيّة الأخير المتواصلة مع حظر المشاركة لـ 18 بسبب المنشّطات.

وحقّق البريطاني 12 نقطة خلال هذا الموسم، لكنّ أبريليا أعلنت الآن أنّ سميث لن يُكمل الموسم مع الفريق.

وسيتمّ تعويضه بسافادوري درّاج اختبارات أبريليا الحالي.

وقال ماسيمو ريفول المدير التنفيذيّ لأبريليا: "أوّلًا أودّ شكر برادلي على جهوده هذا الموسم".

وأضاف: "تلقّى هذا الدور غير المتوقّع وقدّم أداءً رائعًا، مساهمته كانت قيّمة جدًّا".

وأكمل: "نحن متحمّسون الآن لقدوم لورينزو. ترقيته بمثابة جائزة على موسمه الرائع وسيطرته في بطولة السوبربايك".