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أبريليا تدخل شراكة مع فريق "آر.ان.اف" لتزويده بدرّاجات في الموتو جي بي في 2023

أبرم فريق "آر.ان.اف" مع أبريليا للتزوّد بدرّاجاتها بدءًا من الموسم المقبل من بطولة العالم للدرّاجات الناريّة "موتو جي بي".

أبريليا تدخل شراكة مع فريق "آر.ان.اف" لتزويده بدرّاجات في الموتو جي بي في 2023

مثلما أورد موقعنا "موتورسبورت.كوم" اوّلًا، فإنّ أبريليا وقّعت على عقدٍ بعامين مع خيارٍ لتمديده بموسمين إضافيين ليُصبح فريق "آر.ان.اف" فريقها الرديف في الموتو جي بي.

ذلك يعني أنّ الفريق الذي يقوده رازلان رازالي سيفكّ ارتباطه بياماها بعد عامٍ واحد مع الصانع الياباني.

والتقى الفريق مع ياماها في لومان لحلّ المسألة، لكنّ ياماها طلبت من رازالي المزيد من الوقت حتّى موجيللو التي ستستضيف جائزة إيطاليا الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

لكن يبدو أنّ الإجابة التي تلقاها الماليزي لم تكن مرضية بالنسبة إليه، ولا يزال من غير الواضح إن كانت ياماها ستُشارك في الموسم المقبل بدرّاجتين فقط أم أنّها ستتشارك مع فريقٍ آخر سيملأ الفراغ الذي سيتركه فريق سوزوكي المغادر.

وكانت أبريليا تدرس إمكانيّة احتضان فريقٍ رديف منذ فترة، بالرغم من أنّ افتقارها للبنية التحتية وقلّة العروض أخّرا هذا المشروع.

لكنّ ماسيمو ريفولا المدير التنفيذي لأبريليا ريسينغ اعترف لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قبل بضعة أسابيع قليلة أنّ هذا الدرب لم يمت: "إن تلقينا عروضًا مثيرة للاهتمام تسمح بنموّ المشروع، فسنقوم بتقييمها".

وأشارت بعض المصادر إلى أنّ رازالي لم يكن راضيًا بالمعاملة التي تلقاها من ياماها، خاصة على صعيد السعر الأعلى الذي عليه دفعه لكراء الدرّاجتين، والذي كان أعلى بكثير من القدر الذي طلبته أبريليا، أو دوكاتي.

وكجزء من الصفقة الجديدة فإنّ أبريليا ستستثمر في تدريب المهندسين، والتقنيين وعددٍ من أعضاء الفريق الآخرين، إلى جانب الدرّاجين.

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